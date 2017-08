12 ani de închisoare pentru «mama» care si-a omorât bebelusul

joi, august 3, 2017, 3:00

Cristina Petriman, dispecera de taxi din Bârlad care, în noiembrie anul trecut, si-a omorât, intentionat sau din „neglijentã” voitã, bebelusul abia nãscut si apoi, dupã ce a tinut trei zile pe balcon corpul neînsufletit, l-a aruncat la gunoi, si-a primit pedepsa. În ciuda cererii acesteia ca fapta sa sã fie consideratã drept omor din culpã, chipurile pentru cã moartea bebelusului ar fi fost un accident, Tribunalul Vaslui a condamnat-o la 12 ani de închisoare cu executare. Mai mult, individa, care mai avea doi copii din relatii anterioare, unul dintre ei dat spre adoptie imediat dupã nastere, a fost decãzutã din toate drepturile pãrintesti.

În noiembrie anul trecut, o persoanã fãrã adãpost care cãuta resturi prin tomberoanele de gunoi din municipiul Barlad a fãcut o descoperire macabrã: intr-o pungã plinã de resturi menajere zãcea trupul neinsufletit al unui bebelus in varstã de doar cateva zile, aflat in stare avansatã de putrefactie. Politistii au declansat o anchetã si, in scurt timp, au identificat-o, pe baza unei facturi gãsite in sacul de gunoi, pe mama bebelusului. Femeia, Cristina Petriman, a fost gãsitã tocmai la Bucuresti, acolo unde se mutase impreunã cu un bãrbat cunoscut pe o retea de socializare, dupã ce si-a dat intempestiv demisia de la firma de taxi unde lucra ca dispecerã. În cursul audierilor, au iesit la ivealã detalii socante: femeia, de o moralitate indoielnicã si care mai avea alti doi copii din relatii anterioare, ar fi avut intentia sã scape de sarcinã, insã nu a fãcut avort din lipsã de bani. Mai mult, bebelusul mort era rodul unei relatii anterioare cu un bãrbat plecat acum la muncã in strãinãtate, relatie pe care femeia o considera incheiatã, dupã ce si-a gãsit pe Facebook noul iubit. Cristina Petriman a povestit anchetatorilor si judecãtorilor cã, nedorind sã stie cineva de sarcina ei, a nãscut acasã un bãiat pe care, trebuind sã plece la serviciu, l-a lãsat singur acasã, fãrã a-l spãla sau alãpta. La intoarcerea de la muncã, a gãsit fãtul mort, insã nu a chemat salvarea, ci, obositã fiind, s-a culcat. Mai mult, timp de trei zile, a mers la serviciu ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, si a dormit alãturi de cadavru, dupã care l-a pus intr-un sac pe care l-a depozitat pe balcon. În ziua in care s-a decis sã plece la noul iubit, la Bucuresti, a luat sacul cu cadavrul si alte resturi menajere pe care l-a aruncat nici o remuscare la un conteiner de gunoi de pe traseul spre garã. Femeia nu a dat dovadã de remuscãri nici in fata anchetatorilor si, desi ar fi putut sã scape cu o pedeapsã mai micã incheind un acord de recunoastere a vinovãtiei, nu a fãcut acest lucru. Mai mult, ea a pledat pentru o schimbare a incadrãrii juridice a faptelor, din omor in cea de ucidere din culpã, sustinand cã moartea fãtului ar fi fost una accidentalã. Luand in considerare probele administrate la dosar, judecãtorii Tribunalului Vaslui au respins cererea inculpatei si au decis condamnarea dispecerei ucigase la 12 ani de inchisoare cu executare. Mai mult, femeia va fi decãzutã din drepturile pãrintesti asupra fiicei sale in varstã de 13 ani, celãlalt copil, acum de 3 ani, fiind dat spre adoptie imediat dupã nastere, neavand, pe durata executãrii pedepsei, nici dreptul de a fi curator sau tutore a unui minor. Sentinta Tribunalului Vaslui nu este definitivã, putand fi apelatã in termen de 10 zile de la comunicare, drept de care condamnata a anuntat deja cã va uza. Panã la rãmanerea definitivã a sentintei, Cristina Petriman va rãmane dupã gratii in Penitenciarul Bacãu, acolo unde a fost plasatã in arest preventiv, au mai decis judecãtorii vasluieni.