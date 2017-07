Zeci de tone de mâl, achitate din buzunarele bârlãdenilor

joi, iulie 6, 2017, 3:00

Cu un sistem de tratare a apei la cele mai înalte standarde europene, bârlãdenii plãtesc mult mai scump apa care le curge la robinete decât alti orãseni din localitãti care se bucurã de aceleasi facilitãti tehnologice. Unul dintre motivele pentru care se întâmplã acest lucru este incredibil: legislatia haoticã ce reglementeazã costurile de achizitionare a apei de la sursele primordiale. Mai pe întelesul tuturor, sãptãmânal, furnizorul unic de apã este nevoit sã achite la Apele Române atât cantitatea de apã extrasã din barajele de acumulare, cât mai ales reziduurile rezultate de pe urma filtrãrii. Aici vorbim de peste 32 de tone de mâl de o «puritate»… aparte. Culmea, aceastã cantitate de reziduuri, care valoreazã o micã avere, nu poate fi scãzutã din pretul final al procesului, cum ar fi de bun simt sã se întâmple, pentru cã… nu dã voie legea!

Statia de tratare a apei furnizatã barlãdenilor – recent modernizatã, cu niste costuri pe mãsurã, respectiv circa 10 milioane de euro – este o adevãratã operã de artã in domeniu. Personalul de aici isi vede zilnic de treabã, monitorizand atent procesul tehnologic, pentru a se asigura cã tot ce curge la robinetele localnicilor este sigur pentru sãnãtatea consumatorilor. Ieri, ziarul nostru a fãcut o constatare incredibilã, dupã ce a urmãrit, pas cu pas, de la inceput panã la sfarsit, procesul de filtare a apei extrase din Barajul ‘Cuibul Vuturilor’, principala sursã de alimentare a Barladului. De la bazinele de deshidratare a apei (cu o capacitate de 1.400 de metri cubi fiecare), unde se separã apa de impuritãti, panã la laboratoarele statiei, unde chimistii dau verdictul final in privinta sigurantei apei, totul merge ca pe roate. Nimic de zis, nimic de obiectat, mai ales cã seful statiei ne-a insotit in permanentã si ne-a explicat, ‘umanizand’ termenii de specialitate, tot ce se intamplã in statie. Sumedenia de date si explicatii tehnice s-a terminat, insã, in fata unui container in care se scurgea sporadic un mal gros, cu un miros greoi, dar foarte, foarte fin. Ni s-a explicat cã, de fapt, acel mal este extras exact din apa care este adusã din baraj si supusã ulterior diferitelor procedee de filtrare si tratare. Chiar si dupã ce trece din filtre de argilã si cãrbune, sau dupã ce este intens ‘bombardatã’ cu ozon, apa lasã in urmã reziduuri de ordinul tonelor. Undeva la 8-8,5 tone sãptãmanal. E normal, spun specialistii. De fapt, este foarte bine, noroiul cu pricina fiind cel mai bun argument cã noua statie reuseste sã filtreze foarte bine apa adusã dintr-o sursã deschisã, precum barajul in cauzã.

Numai ca… tot statul te jupoaie de viu!

Ultima etapã a procesului de tratare este insã si cea mai mizerabilã. O incãpere relativ minu – sculã, un miros extrem de greoi, greu de descris, dar in mare parte asemãnãtor cu cel emanat de o bãltoacã stãtutã, rupe atentia de la ultilajele de ultimã generatie. Aici se separã final toate impuritãtile extra se din apã si se indepãrteazã intr-o benã de camion. Atrage atentia faptul cã aceastã benã se umple cu o vitezã extrem de mare. În doar cateva ore de functionare a sistemului (nu mai mult de 4-5 ore zilnic), sãptãmanal, se acumuleazã peste 8 metri cubi de nãmol. Adicã cel putin 32 de metri cubi lunar. Iar asta nu ar fi o problemã atat de mare, dacã… ‘Toatã treaba este cã noi luãm aceastã apã de la Apele Romane si o plãtim ca atare. La final, iatã cam ce mai plãtim in plus: nãmolul acesta! Pentru cã legea nu face referiri la eliminarea reziduurilor din costurile de achizitie a apei. Deci, plãtim la pret de apã si acest nãmol, pentru filtrarea cãruia deja mai plãtim alti si alti bani…’, a explicat pe fundal un angajat al statiei, cu aerul mai degrabã al unui consumator decat al unui salariat al operatorului de apã. Lucrurile, exact asa cum se prezintã, ne-au fost explicate pe indelete de Vasile Ungureanu, directorul sucursalei din Barlad a Aquavas Vaslui. El spune, culmea, cã, de fapt, gaura din buzunarul populatiei este mult mai mare, dar cã, intr-adevãr, incepe cu acel nãmol. În plus, Ungureanu are si o solutie la eliminarea costurilor mari percepute populatiei, inclusiv pe nãmolul rezultat. Numai cã aceasta tine strict de parlamentari, fiind la latitudinea lor sã schimbe legislatia in domeniu. ‘Vorbim, tehnic, despre termenul de ‘incãrcarea la sursã’. Adicã, indiferent cum iei apa din sursã, cu sau fãrã impuritãti, o plãtesti ca fiind bunã pentru con – sumul uman. Legea nu tine cont de celelalte costuri, unele chiar identificabile cu pierderi, dar toate regãsindu-se in buzunarul consu – ma torului final. Pe scurt, noi luãm apa, o tratãm, obtinem in final acel nãmol si constatãm cã, lunar, am face o economie pentru populatie, de niminum 1% la factura de 200.000 de metri cubi de apã furnizati lunar populatiei. Numai cã, apoi, urmeazã tratarea pe reteaua de canalizare si epurarea, pentru cã legea spune cã Apele Romane trebuie sã ne oblige sã o redãm curatã in circuit. Deci, apar costuri cu nãmolul, cu tratarea apelor uzate etc., adicã alte si alte costuri, pe care eu le-am expus in permanentã opiniei publice… Solutia, dupã cum au identificat-o la nivel national mai multi operatori, este ca Apele Romane sã preia si tratãrile, si epurãrile deopotrivã. Distribuitorul ar trebui astfel sã rãmanã doar cu reteaua de alimen – tare. Si abia atunci sã aducã Apele Romane apa proprie la calitatea pe care o vrea, fãrã a ne mai obliga pe noi, iar noi la randul nostru sã percepem tarife mari de la populatie. Este apa lor, sã o trateze, sã se ocupe de ea, nu se ne oblige pe noi legislatia sã facem toate aceste costuri in detrimentrul populatiei. Dar asta tine doar de parlamentari! Din cate stiu eu, panã acum, niciunul nu a fãcut o asemenea propunere legislativã’, ne-a declarat Vasile Ungureanu. Concluzia vizitei la statia de tratare apartine tocmai celor care super vizeazã finalul procesului, la nivel de laboratoare: apa ‘chioarã’ de la robinetele barlãdenilor poate fi consideratã un adevãrat produs de lux.