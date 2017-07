World Vision România încheie la Negresti un proiect antisãrãcie

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

Joi, 13 iulie, la ora 10.00, Fundatia World Vision Romania organizeazã la Casa de Culturã din orasul Negresti un eveniment pentru incheierea proiectului de dezvoltare economicã ‘Sã luptãm impotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã’. Proiectul s-a desfãsurat in perioada 2012 – 2017, in orasul Negresti si comunele Osesti si Vulturesti, comunitãti incluse in programul de dezvoltare comunitarã ‘Un viitor mai bun pentru copiii nostri’. Obiectivul principal al proiectului a fost sprijinirea a 100 de familii de fermieri prin promovarea asociativitãtii si formarea de asociatii de fermieri, prin participarea la instruire si cursuri de calificare si, nu in ultimul rand, prin donatii de pachete tehnologice care sã le permitã familiilor sã isi hrãneascã mai bine copiii si sã obtinã venituri suplimentare din activitãtile agricole. La eveniment vor participa beneficiari ai proiectului, membri ai celor trei asociatii agricole formate in cadrul proiectului, reprezentanti ai autoritãtilor publice locale si judetene. ‘Proiectul reprezintã un alt succes, datoritã parteneriatului activ dintre organizatia noastrã, institutiile locale si judetene si beneficiari’, a spus Magdalena Cãmãnaru, manager zonal World Vision Romania.