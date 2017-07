World Vision: Rata mortalitãtii materne în România, mai mare decât media UE

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Rata mortalitãtii materne în România este de peste douã ori mai mare fatã de media Uniunii Europene, tara noastrã ocupând primul loc în UE în privinta sarcinilor si avorturilor la minore, ceea ce indicã atât lipsa educatiei pentru sãnãtate, cât si accesarea redusã a serviciilor de planning familial, aratã Fundatia World Vision România.

Fundatia World Vision Romania, compania farmaceuticã MSD Romania si Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei au organizat, in cursul acestei sãptãmani, ‘Women Health Medical Launch’, un eveniment pentru medicii de familie din judetele Dolj, Valcea si Vaslui, in cadrul proiectului ‘Mame pentru viatã. Viatã pentru mame’, program de reducere a mortalitãtii materne in tara noastrã. Potrivit comunicatului, peste 100 medici de familie din cele trei judete au participat, in cadrul proiectului, la cursuri de elearning dezvoltate pe platforma EDU-CNSMF. Cele trei cursuri vizeazã aspecte actuale si bune practici in ingrijirea gravidei de cãtre medicii de familie. Un al patrulea curs este destinat instruirii la distantã a asistentilor medicali. Cu acest prilej, World Vision Romania a lansat aplicatiile de telefonie mobilã pentru asistenta gravidei si pentru calendarul menstrual. ‘Aplicatiile de telefonie mobilã clasicã sunt solutii simple, eficiente, de tip sms alert, care informeazã femeile vulnerabile in privinta calendarului de accesare a serviciilor medicale, gratuit, in perioada sarcinii. A doua aplicatie, ‘Calendarul ovulatiei’ este, la randul ei, o metodã necesarã, simplã si utilã de identificare a perioadelor fertile la femei, in scopul prevenirii sarcinilor nedorite si avorturilor’, a declarat managerul proiectului, Cornelia Paraschiv Scãrlãtescu. Proiectul implementat in Romania de World Vision se deruleazã pe o perioadã de trei ani in judetele Valcea, Dolj si Vaslui si se adreseazã unui numãr de 15.000 de femei cu varste intre 15 si 40 de ani din 30 de comunitãti rurale. ‘Nicio mamã nu trebuie sã moarã dand viatã!’ este obiectivul acestui program, care dezvoltã un model inovativ de servicii integrate pentru reducerea cazurilor de mortalitate maternã, prin prevenirea sarcinilor nedorite si prin sustinerea accesului la servicii medicale de calitate prenatale si maternale. Proiectul ‘Mame pentru viatã. Viatã pentru mame’ are o valoare de 500.000 de dolari si a fost castigat de World Vision pentru Romania ca parte a unui grant global MSD for Mothers, precizeazã comunicatul.