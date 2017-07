Vreme caldã si valori termice de pânã la 35 de grade, în intervalul 17-30 iulie

marți, iulie 18, 2017, 3:00

Regimul termic va rãmane unul in general cald pentru aceastã perioadã, cu temperaturi ce vor oscila intre 27 si 35 de grade, in functie de fiecare regiune, iar probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor, slabe cantitativ, va fi mai ridicatã in ultimele zile din luna iulie, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), aferentã perioadei 17 – 30 iulie, datã luni publicitãtii. În Moldova, pe parcursul primei sãptãmani, vremea se va incãlzi treptat, devenind cãlduroasã in a doua parte a ei, cand media temperaturilor maxime va fi de 32 – 33 de grade, iar a celor minime se va situa in jurul valorii de 18 grade. În intervalul 24 – 30 iulie, regimul termic nu va avea variatii semnificative, vremea urmand sã se mentinã cãlduroasã, cu maxime de 30 – 32 de grade si minime de 16 – 18 grade. Ploi de scurtã duratã si, in general, slabe cantitativ vor fi posibile in unele zile ale celei de-a doua sãptãmani, cu probabilitate ceva mai ridicatã in intervalul 25 – 26 iulie. La munte, la inceputul primei sãptãmani, vremea va fi rãcoroasã, mai ales in timpul diminetilor, cand media valorilor minime va fi de 6 – 8 grade, iar a celor maxime nu va depãsi 16 – 18 grade. Ulterior, procesul de incãlzire se va remarca si in aceastã regiune, astfel incat, in jurul datei de 23 iulie, se va ajunge la maxime, in medie de 24 de grade si minime in jur de 14 grade. În a doua sãptãmanã, pe fondul accentuãrii instabilitãtii atmosferice, se preconizeazã o scãdere usoarã a valorilor termice, spre o medie a maximelor de 20 de grade si a minimelor in jur de 12 grade. Panã spre data de 23 iulie, ploile se vor semnala doar cu totul izolat in timpul dupã- amiezelor. Probabilitatea va fi ridicatã pentru averse care, local, pot fi torentiale in sãptãmana 24-29 iulie, cantitãtile mai insemnate fiind estimate pe 25 – 26 iulie si in ultimele zile ale acestei perioade.