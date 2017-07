Veniturile lunare ale unei gospodãrii au fost în medie de 3.250 lei, iar cheltuielile de 2.761 lei, în T1

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Veniturile totale medii lunare pe o gospodãrie au fost de 3.250 lei, iar cheltuielile de 2.761 lei/lunã, în primul trimestru al acestui an, se aratã într-un comunicat de presã al Institutului National de Statisticã (INS).

Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I 2017, in termeni nominali, 3.250 lei pe gospodãrie si 1.233 lei pe persoanã. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul I 2017, in medie, de 2.761 lei lunar pe gospodãrie (1.048 lei pe persoanã) si au reprezentat 85,0% din nivelul veniturilor totale. Conform INS, veniturile bãnesti s-au ridicat, in medie, la 2.849 de lei lunar pe gospodãrie (1.081 lei pe persoanã), iar veniturile in naturã de 401 lei lunar pe gospodãrie (152 lei pe persoanã). Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantã sursã de venituri (59,7% din veniturile totale ale gospodãriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodãriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (21,7%), veniturile din agriculturã (1,9%), veniturile din activitãti neagricole independente (2,2%) si cele din proprietate si din vanzãri de active din patrimoniul gospodãriei (0,8%). O pondere importantã detin si veniturile in naturã (12,3%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (10,9%). Potrivit INS, mediul de rezidentã influenteazã diferentele de nivel si, mai ales, de structurã intre veniturile gospodãriilor dintre mediul urban si mediul rural. Datele INS aratã cã principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodãrii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile cãtre administratia publicã si privatã si cãtre bugetele asigurãrilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodãriei (hrana animalelor si pãsãrilor, plata muncii pentru productia gospodãriei, produse pentru insãmantat, servicii veterinare etc.).