Vaslui, locul trei pe tarã la numãrul de rezervisti

luni, iulie 24, 2017, 3:00

Cele peste 2.200 de locuri din etapa de recrutare a rezervistilor voluntari au fost repartizate la nivel nationale, cele mai multe fiind alocate judetelor Vrancea (402), Bistrita Nãsãud (392) si Vaslui (265), aratã Ministerul Apãrãrii Nationale (MApN).

Conform sursei citate, cele 2.200 de locuri au fost repartizate astfel: Alba – 5 posturi , Bacãu – 22 posturi, Bihor – 9 posturi, Bistrita Nãsãud- 392 posturi, Brasov – 96 posturi, Brãila – 88 posturi, Bucuresti – 164 posturi, Buzãu – 104 posturi, Cãlãrasi – 24 posturi, Cluj – 168 posturi, Constanta – 247 posturi, Covasna – 10 posturi, Dambovita – 82 posturi, Galati – 23 posturi, Giurgiu – 18 posturi, Gorj – 22 posturi, Hunedoara – 5 posturi, Ialomita – 6 posturi, Prahova – 102 posturi, Sibiu – 2 posturi, Tulcea – 7 posturi, Valcea – 8 posturi, Vaslui – 265 posturi, Vrancea – 402 posturi. ‘Sunt eligibili, pentru aceastã etapã, cetãtenii romani care indeplinesc criteriile de recrutare stabilite prin Ordinul ministrului apãrãrii nationale nr. M. 25/2017 si care au domiciliul doar pe raza acestor judete. Structurile responsabile pentru activitatea de recrutare sunt centrele militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru care sunt prevãzute posturi, conform listei’, potrivit sursei citate. Procedurile de recrutare se desfãsoarã in baza Legii numãrul 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu Ordinul ministrului apãrãrii nationale numãrul M. 25/2017. Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, recrutati in baza Legii numãrul 270/2015, reprezintã o categorie de personal militar in rezervã distinctã fatã de cea a soldatilor si gradatilor profesionisti, care sunt recrutati in baza Legii numãrul 384/2006 si fac parte din randul personalului militar in activitate.