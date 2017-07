Unanimitate politicã în CJ, pe tema drumului strategic

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a adus o serie de modificãri, de ultimã orã, la proiectul drumului strategic. Specialistii din cadrul Directiei de Integrare Europeanã vor ca Vasluiul sã fie al doilea judet care trasmite dosarul la ADR Nord-Est. Tinta beneficiarilor este declararea proiectului ca eligibil si obtinerea finantãrii. «Nu am nevoie de paternitatea proiectului, ci facem tot ce e de fãcut pentru ca aplicatia sã fie eligibilã», a subliniat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

Proiectul drumului strategic a devenit prioritatea absolutã a Consi liului Judetean (CJ) Vaslui. În cadrul sedintei extraordinare din aceastã sãptãmanã, au fost operate o serie de modificãri la proiect, pentru ca dosarul sã poatã fi depus panã la 13 iulie 2017, termenul final. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, le-a multumit consilierilor judeteni cã au rãspuns cu promptitudite tuturor solicitãrilor legate de drumul strategic, mentionand faptul cã proiectul este o problemã care intereseazã pe toti in egalã mãsurã. ‘De-a lungul timpului, ati fost conectati si ati rãspuns afirmativ cand a fost vorba de drumul strategic Barlad – Codãesti. Este proiectul tuturor, pentru cã toti am fãcut eforturi, si sperãm sã fim printre cei eligibili si munca noastrã sã nu fie in zadar. La toate sedintele s-a votat in unanimitete pentru acest proiect. Nu am nevoie de paterni tatea proiectului, ci facem tot ce e de fãcut pentru ca aplicatia sã fie eligibilã. Vrem sã fim al doilea judet care depune proiectul – pentru cã unul este deja inregistrat la Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est -, ca sã nu mai fie vorba dacã ajunge sau nu finantarea. Sansa de a moder niza aproape 100 kilometri de drum din sudul judetului spre legãtura cu Iasul este mareî, a spus Dumitru Buzatu.

Modificari pe ultima suta de metri

Mihaela Chircu, directorul Directiei de Integrare Europeanã din cadrul CJ Vaslui, a detaliat stadiul actual al proiectului. ‘A fost nevoie sã operãm douã modificãri la proiect. Una tine de o descriere a in vestitiei, iar a doua problemã este legatã de terenul de sub podul de la Poienesti, care este administrat de ANIF. Acum o lunã, am solicitat Guvernului sã ne dea acel teren in proprietate. Ca o mãsurã de preventie, este mai sigur sã trecem acele cheltuieli de amenajare a albiei, in valoare de 144.000 lei, la cheltuielile neeligibile, pentru cã existã riscul sã nu fie dat terenul’, a explicat Mihaela Chircu. În prezent, revizuirea documentatiei cadastrale este in faza finalã de incãrcare pe platforma electronicã, iar panã in 13 iulie, proiectul va fi depus. ‘Panã acum, este depus un sigur proiect, cel care vizeazã un drum pe directia Iasi – Suceava. Sunt informatii cã se va aproba o supracontractare de 50% si, astfel, toate proiectele din regiune sã fie finantate’, a mai spus Mihaela Chircu. Proiectul pregãtit de CJ Vaslui are o valoare de 48 milioane de euro, iar cei 92 de kilometri de drum judetean care vor fi modernizati sunt impãrtiti in trei tronsoane. Ierarhia proiectelor pentru finantare va fi stabilitã in urma punctajului obtinut de fiecare proiect, panã la acoperirea sumei totale din program. Dupã aceastã etapã, existã posibilitatea supra contractãrii panã la un procent de 150%, adicã proiectele aflate in rezervã sã poatã fi finantate. Initial, proiectul drumului strategic Barlad – Laza – Codãesti trebuia depus la ADR Nord-Est, panã la data de 15 noiembrie 2016. Cum ghidurile solicitantului lansate de autoritãtile de management au intarziat foarte mult iar noile proceduri de accesare sunt complicate, perioada de depu – ne re a fost prelungitã. La nivel judetean, proiectul contribuie cu cresterea cu minim 25% a lungimii drumu – rilor judetene si comunale moder – nizate, precum si reducerea cu 15% a accidentelor rutiere din cauza stãrii infrastructurii si/sau lipsei unei semnalizãri corepunzãtoare.