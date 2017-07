Un permis fals, suficient pentru… trei infractiuni!

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

Miercuri, 26 iulie, in jurul orei 12.30, in PTF Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul moldovean Nicolae P., in varstã de 23 de ani, conducand un autoturism marca Mitsubishi, inmatriculat in Republica Moldova. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat la controlul de frontierã, similar celor eliberate de autoritãtile din R. Moldova, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care au constatat cã documentul in cauzã nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, fiind fals. În urma verificãrilor efectuate prin Centrul Comun de Contact Galati, autoritãtile moldovene au comunicat faptul cã Nicolae P. nu posedã permis de conducere. Tanãrul a declarat cã, in anul 2015, a urmat cursurile unei scoli de soferi din R. Moldova, unde i s-a propus ca, in schimbul sumei de 50 euro, sã primeascã permisul mai repede. De asemenea, acesta a mentionat cã nu avea cunostintã cã permisul in cauzã este fals. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere.