UE reactioneazã în scandalul standardelor duble la alimente

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a catalogat „inacceptabile” presupusele standarde duble privind alimentele în spatiul Uniunii Europene, dupã o serie de critici ale unor state est-europene, inclusiv ale României, iar Executivul UE ar putea finanta studii în acest domeniu.

Jean-Claude Juncker s-a intalnit, sãptãmana trecutã, cu premierul Slovaciei, Robert Fico, una dintre temele discutate fiind cea a standardelor pentru alimente la nivelul Uniunii Europene. ‘Stim cã in Slovacia si in alte tãri aceasta este o problemã majorã. Consumatorii slovaci au dreptul la aceeasi calitate a produselor. Nu imi place ideea cã ar exista un fel de cetãteni de categoria a doua in Europa; lucrãm pentru remedierea acestor lucruri; este o problemã europeanã, nu doar slovacã. Toti cetãtenii au drepturi egale intrucat au demnitate egalã’, a declarat Jean- Claude Juncker, citat de EUObserver si Euronews. ‘Vom continua actiunile cu intentia comunã de a pune capãt moda – litãtilor discriminatorii de a comercializa produse alimentare (…). Actuala situatie este total inacceptabilã’, a spus Juncker, potrivit AFP. Robert Fico a afirmat cã ‘cel mai important rezultat’ al intrevederii cu Jean- Claude Juncker este cã Executivul UE admite cã existã ‘o problemã gravã’, cã acuzatiile ‘nu sunt ridicole’. Tãrile Grupului Visegrad – Slovacia, Polonia, Cehia si Ungaria – au denuntat practicile unor companii de a comercializa in Europa Centralã si de Est produse alimentare de calitãti inferioare. Analize comparative realizate de autoritãtile de la Bucuresti au identificat 9 din 29 de produse alimentare care aveau standarde duble din punct de vedere calitativ in Romania si in cateva tãri din UE, au anuntat reprezentantii Ministerului Agriculturii. Directia ungarã pentru Sigurantã Alimentarã a semnalat cã unele companii fac reclame pentru produse alimentare similare cu cele din tãri vest-europene, dar utilizeazã in Ungaria ingrediente de calitãti inferioare. Comisia Europeanã s-a oferit, joi, sã finanteze studii ale statelor membre ale Uniunii Europene privind standardele produselor alimentare, in contextul in care tãri central si est-europene au denuntat calitatea inferioarã a unor alimente, relateazã EUObserver. Comisia Europeanã va finanta studii ale statelor membre UE in problema standardelor duble ale alimentelor, a declarat joi Mina Andreeva, purtãtorul de cuvant al Executivului Uniunii Europene. În septembrie, Comisia Europeanã va publica modalitãti de a ajuta autoritãtile din statele membre sã interpreteze directiva UE privind practicile comerciale incorecte.