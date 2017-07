Tribunalul Vaslui, asediat de un criminal

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Un vasluian condamnat pentru un omor vrea neapãrat revizuirea procesului, asta dupã ce, în luna februarie 2014, i-a fost redusã pedeapsa cu doi ani, iar în decembrie 2016 i-a fost respinsã o cerere asemãnãtoare. În 2009, Doru Daniel Bighiu l-a ucis în bãtaie, împreunã cu un consãtean, pe un bãtrân pe care-l bãnuia cã a furat niste bani. De la condamnarea sa, în august 2010, Bighiu a „bombardat” Tribunalul Vaslui cu nu mai putin de 17 cereri de revizuire a dosarului, toate respinse, si 7 contestatii la executarea pedepsei, retrase ulterior, dar nu înainte de a face o plimbare de la Penitenciarul Iasi, unde este detinut, la Vaslui!

Dupã condamnarea sa pentru omor, un individ a exasperat nu doar judecãtorii Tribunalului Vaslui si a instantelor superioare, dar si pe avocatii vasluieni obligati, din oficiu, sã-i asigure apãrarea. Imediat dupã pronuntarea sentintei, in 2010, si chiar si dupã ce alte douã instante, Curtea de Apel Iasi si Înalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, l-au declarat vinovat, Doru Daniel Bighiu a fãcut la Tribunalul Vaslui nu mai putin de 17 cereri de revizuire a dosarului, uneori chiar si de 4-5 ori intr-un an, toate fiind respinse de judecãtori. De fiecare datã, Bighiu a contestat la instantele superioare aceste decizii, la fel, fãrã succes. În plus, in decursul anilor a fãcut si 7 contestatii la executarea pedepsei, mai mult pentru a se plimba intre Penitenciarul Iasi, unde este detinut, si Tribunalul Vaslui, dat fiind cã, de cele mai multe ori, ajuns in fata instantei, isi retrãgea contestatia fãcutã. Ultima datã, in decembrie 2016, o astfel de cerere de revizuire a dosarului a fost respinsã de Tribunalul Vaslui, pentru ca, imediat, Bighiu sã facã o nouã contestatie la executare, respinsã si aceasta, in luna februarie a acestui an. Douã luni mai tarziu, Bighiu a depus pe rolul Tribunalului Vaslui o nouã cerere de revizuire a dosarului in care a fost condamnat, cerere care, zilele trecute, a ajuns pe masa judecãtorilor. Spre norocul condamnatului, care va avea astfel ocazia sã mai facã o plimbare la Vaslui, avocatul din oficiu care i-a fost repartizat la acest nou dosar a fost candva avocatul uneia din pãrtile vãtãmate, astfel cã a cerut un nou termen de judecatã si inlocuirea apãrãtorului. Totul a pornit intr-o searã din decembrie 2009, cand, dupã ce au bãut impreunã, Bighiu si septuagenarul Constantin Huluaba, din comuna Dragomiresti, l-au ucis in bãtaie pe Mihai Buganu, in varstã de 69 de ani. Buganu era om bun la toate in gospodãria lui Huluaba, iar, la un moment dat, din casa acestuia au dispãrut niste bani. Bãnuielile au picat pe slugã si, intr-o searã, beti fiind, cei doi, Bighiu si Huluaba, inarmati cu o secure si un par, s-au dus peste Buganu si l-au luat la bãtaie pentru a recunoaste furtul. Loviturile au fost atat de puternice, incat bãtranul, care era la randu-i beat, avand o alcoolemie de 2,2 la mie, a decedat. În urma exemenului medico-legal, s-a stabilit cã Buganu suferise mai multe fracturi la nivelul capului, si, in incercarea de a se apãra, ale bratelor. În timpul procesului, Doru Daniel Bighiu, avand ‘scoala penitenciarului’, dupã ce executase anterior alte douã condamnãri pentru violare de domiciliu, a incercat sã arunce vina pe Constantin Huluaba. El a prezentat judecãtorilor un memoriu semnat de Huluaba prin care acesta ‘recunostea’ cã ar fi fost singurul autor al crimei. La audieri insã, judecãtorii au constatat cã bãtranul fusese pãcãlit sã semneze respectivul act de cãtre Bighiu, care-si redactase singur memoriul. În august 2010, agresorii au fost condamnati de judecãtorii Tribunalului Vaslui la cate 14 ani de inchisoare, sentintã mentinutã de Curtea de Apel Iasi si devenitã definitivã printr-o sentintã a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntatã in februarie 2011. Ulterior, in luna februarie 2014, odatã cu intrarea in vigoare a noului Cod Penal, pedepsele celor doi au fost reduse cu cate doi ani, dat fiind cã pedeapsa maximã pentru infractiunea retinutã in sarcina lor, lovituri cauzatoare de moarte, a fost redusã la maximul de 12 ani de inchisoare. Chiar dacã este constient cã, mai aproape sigur, ii va fi respinsã si aceastã nouã cerere de revizuire, la fel de sigur este cã Bighiu va continua sã bombardeze instantele de judecatã cu noi cereri. Asta incã cel putin un an, cand va fi eligibil pentru a cere eliberarea conditionatã!