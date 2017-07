Trei medii de 10, promovabilitate cu 5% peste media nationalã!

joi, iulie 6, 2017, 3:00

Au fost afisate rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea de varã 2017, absolventii vasluieni de liceu obtinând rezultate foarte bune. Peste trei sferturi dintre candidatii vasluieni au reusit sã promoveze acest examen de maturitate, procentul înregistrat, 75,6%, fiind cu circa 5 procente peste cel de la nivel national. Mai mult, nu mai putin de trei elevi, doi de la licee din Vaslui si unul din Bârlad, au reusit performanta de a promova Bac-ul cu media 10, în total, la nivelul judetului Vaslui, fiind acordate nu mai putin de 210 note maxime, cele mai multe, 85, la matematicã. Notele, respectiv promovabilitatea s-ar putea îmbunãtãti dupã reco rectarea lucrãrilor în urma con testatiilor ce au putut fi depuse tot ieri, cu atât mai mult cu cât, din acest an, nota de la reco rectare va fi si cea finalã, fiind eliminat pragul de jumãtate de punct!

Sesiunea de varã 2017 a Bacalau – reatului s-a incheiat cu rezultate mai mult decat satisfãcãtoare pentru absol – ventii vasluieni de liceu, superioare nu doar celor din anii trecuti, ci si fatã de multe judete din tarã. Astfel, au reusit sã promoveze nu mai putin de 75,6% din cei 2.680 de candidati, in conditiile in care doi elevi din Negresti au fost eliminati din examen pentru cã au ‘uitat’ sã predea telefoanele mobile la inceputul probei de limba si literatura romanã, iar nu mai putin de 160 de candidati au picat Bac-ul prin neprezentarea la una sau mai multe probe. Trebuie remarcat faptul cã, in acest an, trei absolventi au obtinut media 10, o adevãratã performantã, dupã ce anul trecut au fost doar douã astfel de rezultate, iar in 2015, niciunul! Este vorba de Ana Maria Polcovnicu, elevã la Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’, si Gabriel Cozma, elev la Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ Vaslui, si de Mãlina Chelaru, elevã a Colegiului National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad. Mai mult, nu mai putin de 271 de lucrãri au fost notate cu 10, cele mai multe note maxime – 85 – fiind la matematicã, chiar materia care, in anii trecuti, fãcea cele mai multe victime. Alte 64 de note de 10 au fost acordate lucrãrilor la istorie, pe locul 3 fiind informatica, cu 30 de note de 10, in timp ce la limba si literatura romanã au fost acordate doar 15 de note maxime. În ceea ce priveste cele mai bune unitãti de invãtãmant liceal, prin prisma rezultatelor obtinute la Bacalaureat, pe primul loc in aceastã ierarhie este Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad, cu doar 3 absolventi, din totalul de 203 candidati, care au picat examenul, unul dintre ei prin nepre – zentare. Pe locul doi se situeazã Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, cu doar 4 respinsi din totalul de 203 candidati, unul din ei picand la limitã, cu media generalã 5,93, ‘podiumul’ fiind completat de absolventii Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, cu doar 6 respinsi din totalul de 172 de candidati. ‘Munca cadrelor didactice, a elevilor si, nu in ultimul rand, implicarea pãrintilor s-au concretizat, pe langã rezultate excelente in acest an la concursurile si olimpiadele scolare, si prin aceste rezultate la Bacalaureat, din punct de vedere al promovabilitãtii, Vasluiul fiind pe unul din locurile fruntase din tarã. Se confirmã, iatã, faptul cã invãtãmantul vasluian este pe un trend ascendent, lucru care nu poate decat sã ne bucure, pentru cã acest lucru inseamnã, in ultimã instantã, faptul cã copiii nostri ies mai bine pregãtiti de pe bãncile scolii’, a declarat Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, dupã afisarea rezultatelor la Bac. Dupã afisarea rezultatelor, tot ieri intre orele 16.00 – 20.00, au putut fi depuse eventuale contestatii, care vor fi rezolvate prin recorectarea lucrãrilor de cãtre comisii din alte judete panã cel tarziu pe data de 9 iulie, rezultatele finale urmand a fi afisate luni, 10 iulie. Trebuie spus cã, incepand din acest an, la fel ca la Evaluarea Nationalã, notele de la contestatii se vor consemna ca rezultate finale, indiferent de diferenta de punctaj, dupã ce, panã acum, aceste note sufereau modificãri numai in cazul in care diferenta dintre nota initialã si cea dupã reevaluare era mai mare de 0,5 puncte. În aceste conditii, este posibil nu doar ca numãrul celor care vor promova Bacalaureatul sã creascã, ci chiar si al mediilor maxime, dat fiind cã, in afara celor 3 elevi cu media 10, alti 14 candidati au obtinut medii de peste 9,90!