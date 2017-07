Traficant de droguri din Negresti, pus sub control judiciar

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Joia trecutã, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Vaslui, au efectuat trei perchezitii domiciliare, pe raza orasului Negresti, la locuintele unor persoane bãnuite de efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive fãrã a avea autorizatie, precum si de detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu. Din cercetãri a reiesit cã, in perioada 2016 – 2017, un tanãr de 18 ani, din orasul Negresti, ar fi procurat, detinut si pus in vanzare substante susceptibile a avea efecte psihoactive, pe raza orasului Negresti. De asemenea, in cursul lunii iulie anul curent, acesta ar fi procurat si detinut cannabis, la domiciliul sãu. În urma perchezitiilor, au fost ridicate 84 de doze ce contin substantã psihoactivã MDMB, cannabis si bunuri care ar fi servit sau ar fi provenit din activitãtile ilicite. Fatã de cel in cauzã s-a luat mãsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. La actiune au participat si politisti din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale al IPJ Vaslui.