Toate dosarele candidatilor la sefia scolilor vasluiene, aprobate

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

În urma verificãrilor dosarelor de înscriere a candidatilor pentru cele 90 de posturi de director sau director adjunct vacante ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat din judetul Vaslui, toti cei 65 de profesori înscrisi au fost admisi la concursul ce se va desfãsura începând cu 17 iulie. Pentru sigurantã, 6 dintre candidati au optat fie pentru ambele posturi de conducere, director sau adjunct, de la aceeasi scoalã, fie pentru posturi de directori de la scoli din comune diferite. Dacã pentru unele unitãti de învãtãmânt nu s-a gãsit nici un amator, pânã la urmãtorul concurs acestea urmând a fi conduse tot prin interimat, la altele, cazul Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare” Vaslui, „Manolache Costache Epureanu” Bârlad, Liceul Tehnologic din Puiesti, ori la scolile din Pogonesti si Ivesti, sunt chiar si câte trei candidati pe loc.

Spre deosebire de precedentul concurs de ocupare a posturilor de director sau director adjunct in institutiile de invãtãmant preuniversitar de stat din judetul Vaslui, concurs desfãsurat toamna trecutã, cand, pentru cã le lipseau documente din dosarele de inscriere, au fost respinsi mai multi canidati, la noul concurs, ce va avera loc in aceste zile, toti candidatii au depus, in termen, dosarele complete si vor putea participa la probele scrisã, si cea a interviului si sustinerea CV-ului. Ca si data trecutã, in judetul Vaslui numãrul candidatilor inscrisi la concurs, 65, este mai mic decat cel al posturilor vacante, respectiv de 67 de director si 23 de director adjunct. Chiar si in situatia fericitã in care toti doritorii vor obtine note de trecere la concurs, vor fi scoli la care conducerea ISJ Vaslui va trebui sã gãseascã interimari care sã asigure managementul institutiilor la inceputul noului an scolar, cel putin panã la organizarea unui nou astfel de concurs. În afara unitãtilor de invãtãmant, 25 la nunmãr, pentru care nu sa arãtat nici un doritor in a le conduce in urmãtoarea perioadã, sunt si scoli unde concurenta este acerbã, mai multe cadre didactice depunandu-si optiunea in acest sens. În afara Scolii Gimnaziale ‘Stefan cel Mare’ din Vaslui, unde, pentru postul de director adjunct, sunt trei candidati, intre care fostul director al scolii, Sorin Popoiu, care nu a participat la concursul anterior, si actuala directoare interimarã, Mihaela Lefter, o situatie asemãnãtoare, de trei candidati pe loc, se intalneste si la Scoala Gimnazialã nr. 1 din Ivesti, acolo unde profesorii Loredana Stoian, dar si Georgiana Tãtaru si Neculai Tãtaru au aplicat pentru aceeasi functie, ce de director. Mai mult, ultimii doi si-au depus candidatura si pentru conducerea Scolii Gimnaziale ‘Dimitrie Negrutiu’ din comuna vecinã Pogonesti, in speranta cã, astfel, vor succede in functia de director de scoalã. Concurentã acerbã este si la conducerea Liceului tehnologic din Puiesti, acolo unde atat Natalia Alexandru, cat si Alina Cerchez vor particiopa la examen pentru ambele posturi, cel de director si director adjunct, la fel si in cazul Scolii Gimnaziale ‘Manolache Costache Epureanu’ din Barlad, unde, in functie de rezultatele obtinute la concurs, profesorii Bogdan Jora si Marian Bolum sperã sã impartã conducerea, amandoi aplicand pentru ambele functii de conducere. Potrivit calendarului oficial, proba scrisã se va desfãsura pe 17 iulie, iar cea de evaluare a CV-ului si interviul, intre 19-31 iulie. Tot atunci vor fi solutionate si eventualele contestatii, urmand ca panã pe 2 august sã fie afisate rezultatele finale ale concursului. Panã pe 4 august, rezultatele vor fi validate in Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean si transmise Ministerului Educatiei. in final, pe 21-23 august, vor fi emise dispozitiile de numire in functie incepand cu data de 1 septembrie 2017. În functie de rezultatele de la examen, si cel putin pentru scolile la care nu s-a inscris nici un candidat pentru a ocupa postul de director sau adjunct, dupã finalizarea concursului, conducerea ISJ Vaslui va trebui sã gãseascã solutii pentru asigurarea interimatului, cu atat mai mult cu cat noul an scolar bate la usã.