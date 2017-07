joi, iulie 27, 2017, 3:00

Proiectul „Tinerii si comuniunea cu natura”, implementat de Fundatia Pentru Tineret Vaslui, în parteneriat cu Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, Clubul Sportiv Sulsa Vaslui, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Podul Înalt” Vaslui, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui si finantat de cãtre Ministerul Tineretului si Sportului si Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Vaslui, se aflã la debut.

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc, ieri, la ora 11.00, la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui, in prezenta lui Gelu Voicu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene ‘N. M. Spãtarul’, a lui Rãducu Tatu, directorul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Vaslui, Marius Ionicescu, presedintele SC Sulsa Vaslui, precum si a numerosi voluntari. Proiectul si-a propus crearea oportunitãtilor de dezvoltare de abilitãti si comportamente si exersarea acestora sub indrumare, fapt ce va facilita schimbarea modalitãtii gresite de a privi si aborda natura si resursele sale, pentru un numãr de 30 de tineri si adolescenti. Totodatã, se urmãreste cresterea capacitãtii Fundatiei pentru Tineret Vaslui si a institutiilor partenere de a oferi si imbunãtãti calitatea serviciilor furnizate pentru o dezvoltare armonioasã a noilor generatii de tineri. Printre obiectivele propuse se numãrã cresterea interesului tinerilor pentru participarea la activitãti desfãsurate in naturã, activitãti sportive si activitãti de educatie non-formalã; valorificarea potentialului fizic si psihic al fiecãrui participant pentru a sprijini dezvoltarea armonioasã a sãnãtãtii si personalitãtii tinerei generatii; organizarea rationalã a timpului liber, intr-un mod plãcut si util. Activitãtile propuse vor fi derulate de cãtre voluntari ai fundatiei, dar si de cãtre specialistii angajati ai partenerilor din proiect. Perioada de implementare este de sase sãptãmani si se deruleazã incepand cu data de 17 iulie 2017. În cadrul natural oferit de cãtre Complexul Turistic ‘Poiana Cãprioarei’ Vaslui se vor desfãsura programe si activitãti recreative (jocuri, concursuri, foc de tabãrã); sportive (drumetii, gimnasticã, concursuri, fotbal, volei, badminton, montare-demontare corturi, aventurã in naturã, instruiri privind siguranta personalã in situatii limitã, realizate cu suportul spe cialistilor din cadrul Jandarmeriei Romane si ISU Vaslui); sociale (ecologice, in folosul comunitãtii); cultural-educative (ateliere tematice). Activitãtile implicã jocuri in echipã, oferã libertatea de exprimare a opiniilor si constituie o experientã constructivã. Metodele de invãtare combinã disciplina cu jocul, astfel incat tinerii dezvoltã noi cunostinte specifice supravietuirii in naturã, abilitãti specifice si in final capãtã atitudini pozitive fatã de viata in naturã. Fundatia Pentru Tineret Vaslui este o organizatie nonguvernamentalã activã in domeniul programelor pentru problemele tineretului, care anual oferã tuturor tinerilor de pe raza judetului Vaslui posibilitatea de a participa la programe care le oferã oportunitatea de dezvoltare armonioasã in conformitate cu principiile morale ale societãtii romanesti.