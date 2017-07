Teatru liber pentru publicul din Drânceni

marți, iulie 25, 2017, 3:00

În data de 9 august 2017, trupa de teatru independent Frilensãr va juca in fata locuitorilor comunei Drinceni, in cadrul unei trilogii, ìTristory sau Trilogia emotiilor traditional neinchipuite, pornind de la traditii, obiceiuri si mituri romanestiî. Frilensar este un grup de tineri artisti independenti care se manifestã cat mai liber cu putintã, prin teatru. ‘Plecãm cu teatru Frilensãr prin Romania. Vara asta, veti citi reportaje speciale despre oameni si comunitãti de la granitele Romaniei. Eminescu a plecat cu teatrul prin tarã. În vara asta, plecãm in Romania cu trupa Frilensãr. Împreunã in peste 10 localitãti de granitã din Romania. În aproximativ 20 de zile, intre 21 iulie – 15 august 2017î, au anuntat tinerii. În cadrul turneului, trupa va ajunge pe 21 iulie la Malu, judetul Giurgiu, 26 iulie – Nadlac, Arad, 28 iulie – Toboliu, Bihor, 2 august – Halmeu, Satu Mare, 5 au gust – Sãpanta, Maramures, 7 august – Rãdãuti, Suceava, 8 august – Horodistea, Botosani, 9 august – Drinceni, Vaslui, 12 august – Jurilovca, Tulcea, 14 august – Vama Veche, Constanta. Prima piesã din trilogia emotiilor traditional neinchipuite, pornind de traditii, obiceiuri si mituri romanesti este ìMalãies in Cãlcãieî, o reinterpretare in manierã shakespearianã a povestii Capra cu trei iezi, un spectacol care a participat la numeroase festivaluri de teatru si care se bucurã de douã p r e m i i (Premiul pentru dramaturgie la Marato – nul teatrului independent 2014 si Premiu carpato-danubianopontic la Festivalul national de teatru independent 2014).