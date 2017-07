Tartorul scandalagiilor din Ivãnesti nu se potoleste!

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Dupã ce, ani de zile, au terorizat un intreg sat, Golofta, si in cazul in care li se atrãgea atentia, se manifestau violent, inclusiv asupra copiilor ‘adversarilor’, o familie de scandalagii a ajuns in sfarsit in atentia justitiei, nu insã inainte de a provoca un scandal in care un consãtean era sã plãteascã cu viata tupeul de a li se opune. De multe ori, de fricã, sãtenii nici nu depuneau plangeri la politie cand erau agresati, iar cei care o fãceau, erau amenintati de familia Plopu, si, uneori, convinsi sã retragã reclamatiile. Foarte agresivi, Nina Plopu si concubinul acesteia, Teofil Filimon, impreunã cu cei doi bãieti a femeii, Ionut si Tudorel Plopu isi permiteau orice, chiar aplicand corectii fizice tuturor celor care aveau curaj sã se impotriveascã atunci la abuzurile indivizilor, care pãsteau animalele unde le era pofta. La sfrasitul lunii februarie, unul dintre sãteni, Daniel Mãciucã, a avut curaj sã cearã socotealã familiei Plopu pentru cã si-au lãsat, iar, animalele libere pe terenul lui. Dupã douã zile, cei patru bãtãusi l-au asteptat pe Mãciucã pe ulitã, in apropierea casei sale, si i-au aplicat o corectie sorã cu moartea, lovindu-l repetat, in special in zona capului, cu rãngi, bate si o furcã. Lãsatã intr-o baltã de sange, victima a fost transportatã de urgentã la un spital din Iasi, unde a fost operatã, medicii reusind cu greu sã-i salveze viata. Agresorii au fost retinuti de politisti, si, pe 27 februarie, Tribunalul Vaslui a admis cererea procurorilor de arestare preventivã a fratilor Ionut si Tudorel Plopu, cercetati pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor, si care si-au asumat faptele comise. În cazul celorlalti agresori, Nina Plopu si Teofil Filimon, judecãtorii au respins cererea de arestare preventivã formulatã de procurori si au dispus cercetarea acestora in libertate, sub control judiciar. Mãsurile preventive aplicate au fost prelungite de cãtre Tribunalul Vaslui de mai multe ori, ultima datã pe data de 22 iunie, de fiecare datã acestia contestand aceste decizii la instanta superioarã Curtea de Apel Iasi. Vãzand cã nu reuseste sã-si scape fiii de arestul preventiv, Teofil Filimon a incercat sã intimideze prin amenintãri nu doar familia tanãrului pe care l-au bãtut, dar si alti consãteni, posibili martori in dosar, incãlcand astfel conditiile controlului judiciar. În consecintã, zilele trecute, procurorii au cerut inlocuirea acestei mãsuri preven tive cu cea a arestului la domiciliu, cerere care a fost insã respinsã de judecãtorii Tribunalului Vaslui. Cu aceastã ocazie, judecãtorrii au reamintit interdictiile impuse, pe langã cea de a nu se apropia de victimã sau familia acestuia ori de martori, nu au voie sã pãrãseascã comuna, sã se deplaseze in localuri publice in care se consumã bãuturi alcoolice, sau sã participe la manifestãri sportive sau culturale ori la alte adunãri publice, in speranta cã ßtartorul’ le va si respecta! Trebuie spus cã dosarul in care cei patru scandalagii din Golofta sunt acuzati de tentativã de omor a fost deja finalizat si inaintat Tribunalului Vaslui, incã de pe data de 19 iunie, insã, dat fiind vacanta judecãtoreascã, nu a primit incã termen de judecatã, prima fazã, cea de camerã preliminarã, urmand a se derula probabil incepand din luna septembrie.