Sute de conturi blocate si somatii de platã

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Sute de contribuabili vasluieni au intrat, luna trecutã, în vizorul Finantele Publice. Pentru alimentarea bugetului consolidat al statului, inspectorii fiscali au apelat la tot arsenalul din dotare. Un numãr de 1.789 contribuabii au fost somati sã îsi achite obligatiile la stat, 10 restatieri s-au trezit cu bunurile mobile si imobile sub sechestru, în timp ce alti 1.777 de debitori si terti au conturile poprite.

În luna iunie 2017, totalul veniturilor colectate de Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui la visteria statului a fost in sumã de 59,3 milioane lei. Raportat la programul de incasãri, veniturile colectate reprezintã un grad de realizare de 101,8%. La bugetul de stat, suma incasatã a fost de 22,3 milioane lei, iar la bugetul asigurãrilor sociale de stat s-au incasat 24,6 milioane lei. De asemenea, la bugetul fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate, veniturile incasate au fost in sumã de 11,5 milioane lei, in timp ce la bugetul asigurãrilor pentru somaj s-a incasat suma de 0,9 milioane lei. Pentru recuperarea creantelor fiscale, Fiscul a aplicat cu operativitate mãsurile de executare silitã la toti contribuabilii care inregistrau obligatii neachitate la bugetul general consolidat in termenele legale de platã. Astfel, au fost emise si comunicate 1.789 somatii, in valoare de 11,9 milioane lei, si au fost aplicate 10 sechestre asupra bunurilor mobile si imobile, in valoare de 0,3 milioane lei. Totodatã, au fost emise 1.776 popriri asupra conturilor bancare ale debitorilor si tertilor in valoare de 7,5 milioane lei. Mirela Bulgaru, purtãtorul de cuvant al AJFP Vaslui, a spus cã, in urma aplicãrii mãsurilor de executare silitã, au fost incasate creante fiscale in sumã de 4,6 milioane lei. Tot luna trecutã, inspectorii fiscali au efectuat 52 de controale fiscale. Urmare a verificãrilor efectuate, au fost emise 38 de decizii de impunere, prin care s-au stabilit diferente suplimentare de obligatii fiscale in sumã de 839,5 mii lei. ßPentru incãlcarea unor acte normative, organele de inspectie fiscalã au aplicat pe parcursul verificãrilor sase amenzi contraven – tionale, in sumã de 13,2 mii lei. Actiunile au vizat verificarea legalitãtii si conformitãtii declaratiilor fiscale, realitatea si legalitatea sumelor de rambursat din deconturile de TVA, cu optiune de rambursare, precum si verificãri inopinate privind disciplina financiar-contabilã si descoperirea faptelor de evaziune fiscalã’, a precizat Mirela Bulgaru.