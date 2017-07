luni, iulie 3, 2017, 3:00

Studentii ieseni si un profesor de la Harvard au descoperit resturi fosile de rinoceri, în situl de la Pogana

Potrivit reprezentantilor universitãtii, studentii au participat in perioada 20 – 23 iunie la o practicã de specialitate in paleontologie alãturi de profesorul Jay Kelley, de la Universitatea din Harvard, in judetul Vaslui, la Pogana si Gherghesti. Situl fosilifer de la Pogana (Miocenul superior – aproximativ 7 milioane de ani) a atras atentia specialistilor de la UAIC din Iasi, pe parcursul ultimilor 5 ani, datoritã identificãrii a peste 300 de fragmente fosile. O parte din materialul fosil identificat in ultimii ani a constituit baza unor lucrãri de doctorat la Departamentul de Geologie. În timpul sãpãturilor paleontologice in cariera de la Pogana, studentii au putut invãta metodele de sãpare pentru identificarea si colectarea fosilelor in situ dar si metodele de restaurare a fosilelor. Timp de douã zile, studentii au reusit sã identifice in nisipurile carierei de la Pogana o serie de dinti inferiori si superiori de rinoceri genul Chilotherium, dinti de cai tridactili genul Hipparion, fragmente postcraniene de antilope si gazele, dar si fragmente din carapacea unor testoase genul Testudo. De asemenea, au mentionat reprezentantii UAIC, alãturi de profesorul Jay Kelley, studentii au vizitat si situl de la Gherghesti de unde, acum doi ani, colegii lor, alãturi de profesori de la Departamentul de Geologie al Universi tãtii ßAlexandru Ioan Cuza’, au identificat un schelet partial de elefant fosil apartinand speciei Deinotherium proavum, care este asemãnãtor cu cel expus la Muzeul ßGrigore Antipa’ din Bucuresti. Jay Kelley este prof. dr. cercetãtor la Universitatea Harvard si cercetãtor asociat al Institutului Smithsonian din Washington, iar domeniul sãu de interes il repre – zintã paleobiologia si paleo geografia gorilelor fosile din Miocenul Superior din Eurasia. Are articole publicate in reviste ca Nature, Science si Journal of Human Evolution. Activitatea studentilor Departamentului de Geologie, sub coordonarea asist. univ. dr. Bogdan Gabriel Rãtoi, a fost realizatã cu sprijinul Consiliului local Barlad si al Departamentului de Geologie din cadrul Universitãtii ßAlexandru Ioan Cuza’ Iasi.