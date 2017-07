Statutul politistului, al omului Bisericii si… sta(tu)tul politicianului

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, a legat într-un sigur discurs douã teme de stringentã actualitate pentru societatea româneascã. Prima se referã la necesitatea adoptãrii unui nou Statut al politistului, care sã le confere acestora protectia si respectul necesare, iar a doua, o „reasezare” a pozitiei sale cu privire la scandalul sexual care îl are în centru pe Episcopul Husilor. Nu în ultimul rând, Bichinet le-a transmis un mesaj usor de decriptat primarilor din Bârlad si Vaslui, localitãti în care, pânã în prezent, nu a reusit sã îsi deschidã birouri parlamentare.

ßCred cã am dreptul la cateva opinii si vreau sã le fac cunoscute: in 2002-2003, pe cand eram senator, am sustinut si votat Statutul politistului, considerand cã atunci cã e necesar ca si lucrãtorii din acest segment sã fie protejati. Au trecut anii, societatea roma – neascã incã nu s-a asezat, au apãtur noi zone infractionale iar violenta stradalã s-a intensificat si diversificat. Duminicã, am vãzut o parte din slujba de inmormantare a lui Sorin Vezeteu, politistul din Suceava. Am fost mahnit, trist, ingrijorat. În septembrie, voi fi unul dintre sustinãtorii modificãrii si legiferãrii unui Statut al politistului flexibil si realist, astfel incat nici politistul sã nu poatã face abuzuri asupra civililor, dar nici interlopii si infractorii sã nu-i poatã persifla, umili, bate ori, pur si simplu, ucide’, a declarat Corneliu Bichinet. Dar, a subliniat liderul PMP Vaslui, cu o precizare: ßAsta nu inseamnã cã eu nu mai pot de dragul politistilor si cã as putea accepta vreodatã metehnele lor, mai vechi sau mai noi…’ O altã temã a acestor zile, scandalurile care zguduie Biserica Ortodoxã Romanã, unul dintre acestea avandu-l in prim plan pe Episcopul Husilor, Corneliu Barlãdeanul. Si aici, Corneliu Bichinet a tinut sã facã o serie de precizãri, nuantandu-si pozitiile publice exprimate in ultima perioadã, inclusiv in mediul online. ‘Sãptãmana trecutã, am luat atitudine, pe Facebook, impotriva celor care, indiferent unde lucreazã, nu neapãrat in presã, sapã la temelia credintei ortodoxe in aceastã tarã. Precizez: eu nu-l apãr pe cetãteanul Corneliu Barlãdeanul; dacã se va dovedi cã a fost protagonistul unor scene fierbinti cu bãrbati, sã suporte rigorile legii si pedeapsa bisericeascã: sã fie dat pe mana staretului Gusã, de la Movila lui Burcel, fost candidat, si el, pentru scaunul episcopal de la Husi. Dacã se va dovedi insã cã episcopul e basma curatã, atunci, cei care au trucat filmele si au proferat injurii, sã suporte, si ei, rigorile legii! Închei acest subiect reamintind tuturor cã sustin familia traditionalã, formatã prin cãsãtoria din dragoste dintre un bãrbat si o femeie’, a mai spus Corneliu Bichinet. Tot despre un statut, sau mai degrabã despre statul in teritoriu a vorbit Bichinet, ieri, deputatul PMP fiind prezent in municipiul Husi, unde, cu sprijinul primarului Ioan Ciupilan, a deschis un nou birou parlamentar. ‘Nu au dat semne cã ar dori ca PMP-ul sã aibã birouri parlamentare in localitãtile lor nici primarul Barladului, nici cel al Vasluiului. Însã mandatul e lung…’, a conchis criptic Corneliu Bichinet.