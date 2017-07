Start controale pentru Campania 2017 si la crescãtorii de animale!

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

Începând din 11 iulie si pânã la termenul limitã, 1 septembrie, se va desfãsura controlul la fata locului în vederea verificãrii respectãrii conditiilor si cerintelor de accesare a schemelor de platã în sector animalier. În esantionul de control, strict pentru sectorul zootehnic, la nivel national se aflã 4.043 de fermieri! Controalele vor fi efectuate de inspectorii OARZ, la ovine si caprine, si de cei ai DSVSA, la bovine.

În perioada urmãtoare, crescã – torii de animale care au depus in acest an cereri de subventie, ajutoare nationale tranzitorii (ANT) si sprijinul cuplat in sector zootehnic (SCZ) vor fi vizitati de echipele de control care vor verifica conformitatea decla – ratiilor depuse la APIA. Aceste controale au un termen limitã de efectuare de 100 zile de la data limitã a depunerii cererii de subventie, 15 mai, in cazul ovinelor si caprinelor, si de 6 luni, in cazul bovinelor pentru care s-a solicitat sprijinul cuplat in sector zootehnic. Controalele vor fi efectuate de inspectorii OARZ, la ovine si caprine, si de cei ai DSVSA, la bovine. Acestia vor verifica, printre altele, respectarea locatiei pentru control declaratã de fermier, unde se gãsesc, pe perioada de retinere, animalele specificate in cerere, existenta critaliilor sau, in lipsa acestora, documentele justificative si corespondenta dintre numerele de identificare ale animalelelor inscrise in Registrul National de Evidentã si cele prezente la control. De asemenea, vor fi veriificate existenta si corectitudinea inscrisurilor din Registrul Individual al Exploatatiilor. În cazul crescãtorilor de vaci de lapte, acestia vor trebui sã prezinte si Pasapostul animalelor, dar si, la solicitarea inspectorilor DSVSA, adeverinta de inscriere in registrul genealogic al rasei pe fiecare animal in parte. La data controlului, crescãtorii de animale trebuie sã detinã si sã foloseascã platforme special amenajate pentru depozitarea gunoiului de grajd. În cazul in care fermierul refuzã sau restrictioneazã accesul in exploatatie a reprezentantilor APIA, pentru efectuarea controlului la fata locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilã.