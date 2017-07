Somajul si lipsa locurilor de muncã vor atenta la PIB-ul Vasluiului

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Judetul Vaslui a încheiat luna mai cu o ratã a somajului de 10,49%. Chiar dacã datele statistice indicã o usoarã diminuare a numãrului de someri, estimãrile pentru anii urmãtori sunt din cele mai sumbre. În anul 2020, Vasluiul va avea o ratã a somajului de 9,6%, procent care va fi cel mai mare din România. Cu un numãr mare de someri si un portofoliu precar de salariati, Vasluiul va avea peste trei ani cel mai mic PIB din Moldova.

Rata somajului inregistrat la sfar – situl lunii mai in judetul Vaslui a fost de 10,49%. Conform datelor Agen tiei Jude – tene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, rata somajului este in scãdere cu 0,27 puncte pron centuale fatã de luna anterioarã, cand s-a inregistrat o valoare de 10,76% La sfarsitul lunii mai, in evidentele AJOFM Vaslui erau inregistrati un numãr de 15.394 de someri. Din numãrul total, 1.771 erau someri indemni zati iar 13.623, someri neindemnizati. De asemenea, rata somajului inre gistratã in randul femeilor a fost de 8,10%. În proiectia principalilor indica – tori economico-sociali in profit teritorial panã in anul 2020, Comisia Nationalã de Prognozã (CNP) nu are date optimiste pentru economia localã. Dacã in 2017, rata somajului care se va inregistra la sfarsitul anului va fi de 10,4%, in anul 2020, Vasluiul va avea o ratã a somajului de 9,6%, procent care va fi cel mai mare din Romania. Astfel, in timp ce economiilor altor judete vor avansa si vor absorbi forta de muncã localã, in judetul Vaslui oferta de locuri de muncã se va mentie la un nivel scãzut. Potrivit datelor CNP, in Regiunea Nord Est, in anul 2020 rata somajului va avea urmãtoarele valori: Bacãu – 5,5%, Botosani – 3,6%, Iasi – 3,8%, Neamt – 4,5%, Suceava – 4%. Cu o rata a somajului ridicatã, ju – detul Vaslui nu va excela nici la numãrul total al salariatilor. De la 55,5 mii salariati in 2017, peste trei ani, Vasluiul va avea un total de 63,9 mii salariati. În anul 2020, restul judetelor din Moldova vor avea urmãtoarele portofolii de salariati: Bacãu – 125,7 mii salariati, Botosani – 62,4 mii salariati, Iasi – 177,7 mii salariati, Suceava – 114,7 mii salariati, Neamt – 95 mii salariati.

La PIB-ul mic…

Cu un numãr mare de someri si o evolutie lentã in ceea ce priveste cresterea grupei de salariati, Vasluiul va avea in anul 2020 cea mai micã valoare a produsului intern brut (PIB) din Moldova. În anul curent, PIB-ul inregistrat pe judetele din regiune este prognozat la urmãtoarele valori: Bacãu – 15.653 milioane de lei, Botosani – 7.933 milioane de lei, Iasi – 25.286 milioane de lei, Neamt – 10.261 milioane de lei, Suceava – 14.821 milioane de lei, Vaslui – 7.262 milioane lei. În anul 2020, bogãtia contabilizatã de firecare judet din Moldova este estimatã la urmãtoarele cifre: Bacãu – 19.773 milioane de lei, Botosani – 9.944 milioane de lei, Iasi – 31.830 milioane de lei, Neamt – 12.789 milioane de lei, Suceava – 18.407 milioane de lei, Vaslui – 9.109 milioane de lei.