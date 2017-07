Soferii beti, pericol public!

luni, iulie 24, 2017, 3:00

Joia trecutã, pe raza municipiul Vaslui a avut loc un accident de circulatie soldat cu pagube materiale, pe strada Cpt. Filote Claudiu. La ora 23.22, politistii de la Biroul Rutier Vaslui s-au deplasat la fata locului iar in urma cercetãrilor au constatat cã un vasluian in varstã de 38 de ani a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un autoturism stationat pe partea stangã a strãzii. Din accident a rezultat avarierea celor douã vehicule. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o valoare de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a adus la cunostintã cã este obligat sã insotescã echipajul de politie la Serviciul Judetean de Medicinã Legalã Vaslui in vederea recoltãrii de mostre biologice si stabilirea alcoolemiei in sange, insã acesta a refuzat. În cauza a fost intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de refuz de la recoltarea de mostre biologice. Cateva minute mai tarziu, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul cã, pe raza municipiului Vaslui, un conducãtor auto circulã pe sensul opus de mers, punand in pericol circulatia pe drumurile publice. În zona intersectiei dintre strãzile Vasile Alecsandri si Maresal C-tin Prezan, politistii l-au identificat pe conducãtorul auto, in varstã de 32 de ani, din comuna Delesti. Bãrbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital in vederea recoltãrii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acestuia i s-a intocmit dosar de urmãrire penalã pentru sãvarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta bãuturilor alcoolice.