Singur în opozitie, atât de singur…

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

„Oriunde te duci, la orice institutie judeteanã, nu gãsesti decât sefi PSD-isti, de aceea cred cã PSD-ul va dãinui 100 de ani în judetul Vaslui! În conditiile în care celalalte partide reprezentative nu fac decât sã se certe, singura sansã pentru a scãpa de „ciuma rosie” este PMP, singurul în stare sã coaguleze societatea civilã care s-a sãturat de conducerea PSD-istã”, este de pãrere deputatul Corneliu Bichinet. Seful PMP a anuntat cã, în judetul Vaslui, cu toatã opozitia unor primari, PMP este în plin proces de consolidare a organizatiilor, existând premise ca, la alegerile viitoare, acest partid sãu sã se poatã opune cu succes PSD.

‘Fãrã sã mã invite nimeni, am mers, ieri, la sedinta organizatã de Consiliul Judetean Vaslui, cu ocazia Zilei Ambulantei. Definitoriu pentru politica vasluianã, nici un reprezentant al vreunui partid, altul decat PSD, nu era prezent la aceastã manifestare, pentru cã nu au fost invitati. Acelasi lucru se intamplã peste tot, la toate institutiile din judet, la ISJ, DSVSA, DSP, Primãrie, Prefecturã etc., unde, in conducere, nu vezi decat PSD, PSD, PSD! În acest judet, nimeni nu poate rezolva nimic fãrã undã verde de la partidul instalat la conducere acum 27 de ani. Acesta este si motivul pentru care cred cã, in judetul Vaslui, PSD-ul va dãinui 100 de ani! În conditiile in care PNL-ul nu-si gãseste fãgasul, si, dupã ce au pierdut lamentabil alegerile, nu stiu cum sã scape de singurul parlamentar vasluian, Daniel Olteanu, ALDE este fragmentat in trei, fãrã sã aibã vreun conducãtor de calitate (…), singurul partid care ar avea ceva sanse sã se opunã PSD-ului este PMP, aflat in continuu proces de consolidare. Sunt realist, prima datã trebuie sã ne formãm ca partid in judet, insã cred cã panã la alegerile viitoare PMP va avea un cuvant de spus si vom reusi sã coagulãm societatea civilã care s-a sãturat de conducerea PSD-istã’, a declarat deputatul Corneliu Bichinet cu ocazia conferintei de presã sustinute ieri, la Vaslui. Deputatul a prezentat si rezultatele muncii organizatiei judetene de la alegerile parlamentare panã acum, timp in care au fost infiintate organizatii locale in cele mai multe localitãti din judet, in 32 de UAT-uri fiind deja organizate adunãri de dare de seamã si alegeri. ‘Pe cei mai multi dintre oamenii care au fost alesi in fruntea organizatiilor locale nu i-am cunoscut panã acum, insã am constatat cã multi dintre ei nu au fãcut niciodatã politicã, sunt oameni tineri, care nu seamãnã cu politicienii cu care eram invãtat panã acum. Pe langã cã sunt oameni de afaceri prosperi, cunoscuti in comunitãtile lor, am vãzut determinarea lor in a schimba ceva in felul in care este este condus acest judet si aceastã tarã. Sunt realist: pentru ca PMPul sã reprezinte o fortã politicã serioasã in judet, trebuie sã atragem oameni buni, de aceea, le comunic celor care au lucrat alãturi de mine in PRM sau PNL, cã sunt asteptati sã mi se alãture in PMP, partid care pretuieste oamenii de calitate si care, avand incã structura de conducere nedefinitivatã, atat la nivel local, cat si central, le oferã oportunitatea sã poatã face o carierã politicã. Cei care mã cunosc stiu cã, desi am in spate o carierã solidã, de deputat, presedinte si vicepresedinte de Consiliu Judetean, imi place sã lucrez in echipã si sã am alãturi de mine oameni integri’, a explicat deputatul Corneliu Bichinet. Acesta a arãtat cã, poate speriati de avantul PMP in judet, au fost comune unde infiintarea organizatiilor si alegerile din sanul acestora nu au fost privite cu ochi buni de alesii locali de la alte partide. ‘Peste tot, am intalnit aceeasi politicã obstructionistã, nu din partea altor partide, ci a unor indivizi alesi in fruntea comunelor, aceeasi care, candva, cand eram la conducerea CJ, mi-au cerut ajutorul, iar eu l-am oferit neconditionat! La Todiresti, de exemplu, cei circa 40 de membri prezenti la alegerile PMP au trebuit sã se intalneascã la Negresti, pentru cã primarul nu a permis ca in comuna LUI sã fie infiintatã organizatie PMP. La fel, la Stefan cel Mare sau Pãdureni, ori in alte 4 – 5 comune, unde primari despre care aveam o pãrere foarte bunã ne-au interzis sã tinem alegeri in cãminul cultural, care, la o adicã, nu este al lor, ci al comunitãtii! Tuturor nu vreau sã le spun decat atat: ‘Sã vã fie rusine!’. Pe acesti oameni ii asigur cã, cu toatã opozitia lor, panã in luna septembrie vom reusi sã avem organizatii solide in toate localitãtile, pentru ca, in luna octombrie, membrii PMP sã-si aleagã conducerea judeteanã a partidului, iar la alegerile viitoare vor avea de infruntat o puternicã opozitie din partea noastrã si, de ce nu?, vom avea candidati care vor castiga aceste alegeri!’, a anuntat deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui.