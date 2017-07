Sesiunea de primire a proiectelor pentru dezvoltarea fermelor mici a fost prelungitã

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anuntã prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finantare aferentã submãsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, depunerea proiectelor pentru investitii în ferme mici se va putea face pânã la data de 31 august 2017, la ora 16.00. Pânã în prezent, în judetul Vaslui au fost depuse un numãr de 88 proiecte, în valoare de 1,32 milioane euro.

Alocarea financiarã stabilitã pentru sesiunea din acest an aferentã submãsurii (sM) 6.3 este de 100 milioane de euro. Depunerea proiectelor se face in limita a 200% din alocarea pentru sesiune. Panã in prezent au fost depuse on-line 2.152 de cereri de finantare, in valoare totalã nerambursabilã de peste 32,2 de milioane de euro. Dintre acestea, 676 de cereri de finantare au fost depuse pentru zonã montanã. ‘Autoritatea de Management pentru PNDR a decis prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finantare cu o lunã pentru a asigura o sansã si celor care nu au reusit, din motive independente de ei, sã termine de intocmit documentatia pentru depunere panã la aceastã datã. De asemenea, faptul cã aceastã submãsurã incã dispune de fonduri iar punctajul este unul usor de atins va permite mai multor fermieri mici sã obtinã o finantare care sã le asigure un start bun spre o exploatatie agricolã mai puternicã, care sã acceseze in viitor sprijin financiar mult mai consistent’, a declarat Alin Dan Trifu, directorul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Vaslui. Panã in prezent, in judetul Vaslui au fost depuse un numãr de 88 proiecte, in valoare de 1,32 milioane euro. De mentionat cã sprijinul acordat prin PNDR 2020 pentru dezvoltarea fermelor mici este 100% nerambursabil si este in valoare de 15.000 de euro pentru un proiect. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru perioada de depunere 1 – 31 august 2017 este de 15 puncte. Modalitatea de depunere a cererilor de finantare este cea online pe pagina oficialã a Agentiei, www.afir.info. Toti cei interesati sã depunã proiecte pentru dezvoltarea fermelor mici, prin sM 6.3, pot consulta gratuit Ghidul solicitantului si anexele aferente pe site-ul AFIR, la sectiunea ‘Investitii PNDR’.