Sedintã extraordinarã a CJ Vaslui, dedicatã drumului strategic

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui se reuneste, astãzi, în sedintã extraordinarã, pentru a aproba o serie de proiecte necesare definitivãrii documentatiei pentru drumul strategic. Este vorba despre actualizare inventarului judetului cu noile suprafete de teren care au intrat în proprietatea judetului. Hotãrârea CJ Vaslui este necesarã pentru emiterea hotãrârii de guvern, care, la rândul ei, se va atasa la documentatia proiectului.

Astãzi, va avea loc o sedintã extraordinarã a Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, dedicatã proiectului drumului strategic. Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui, a spus cã in cadrul sedintei se va reactualiza inventarul judetului cu noile suprafete de teren pentru care s-a obtinut extrasele de carte funciarã si au intrat in proprietatea judetului. Hotãrarea CJ Vaslui este necesarã pentru emiterea hotãrarii de guvern prin care se certificã intrarea in proprietatea judetului a terenurilor de-a lungul drumului strategic. ‘Hotãrarea de Guvern se va depune la documentatia pro iectului. Noi facem acum toate diligentele, iar in momentul in care va fi emisã, hotãrarea va fi atasatã la dosar. Prin acesta, dovedim cã avem in proprietate terenul si putem sã construim drumul cu fonduri europene nerambursabile. Panã cel tarziu pe 12 iulie vom depune intrega documentatie la ARD Nord-Est. Deja am incãrcat pe platforma electronicã documentele cadastrale si mai avem de incãrcat cateva acteî, a spus Valeriu Caragatã.

Proiect de 48 milioane de euro

Proiectul pregãtit de CJ Vaslui are o valoare de 48 mili – oane de euro, iar cei 92 de kilometri de drum judetean care vor fi modernizati sunt impãrtiti in trei tronsoane. Ierarhia proiectelor pentru finantare va fi stabilitã in urma punctajului obtinut de fiecare proiect, panã la acoperirea sumei totale din program. Dupã aceastã etapã, existã posibilitatea supracontractãrii panã la un procent de 150%, adicã proiectele aflate in rezervã sã poatã fi finantate. Initial, proiectul drumului strategic Barlad – Laza – Codãesti trebuia depus la Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est, panã la data de 15 noiembrie 2016. Cum ghidurile solicitantului lansate de autoritãtile de management au intarziat foarte mult iar noile proceduri de accesare sunt complicate, perioada de depunere a fost prelungitã. La nivel judetean, dincolo de impactul economic imediat, proiectul va contribui cu cresterea cu minim 25% a lungimii drumurilor judetene si comunale modernizate, precum si la reducerea cu 15% a accidentelor rutiere din cauza stãrii infrastructurii si/sau lipsei unei semnalizãri corepunzãtoare.