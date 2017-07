Se cautã directori de scoli

marți, iulie 11, 2017, 3:00

A demarat un nou concurs de ocupare a celor 90 de functii de director sau director adjunct vacante la unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat din judetul Vaslui. S-au înscris doar 69 de doritori care sunt asteptati în aceste zile la ISJ sã depunã dosarele complete, proba scrisã, pentru cei declarati admisi la examen, urmând a avea loc pe 17 iulie, iar interviul, între 19 si 31 iulie. Concurenta este în general de un candidat pe loc, exceptie fãcând Scoala Gimnazialã «Stefan cel Mare» Vaslui, acolo unde, pentru postul de director adjunct, sunt trei doritori.

ISJ Vaslui a publicat, pe site-ul propriu, rezultatele verificãrii dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante de director si director adjunct a unitãtilor de invãtãmant preuniversitar de stat existente la nivelul judetului Vaslui. La fel ca la concursul similar organizat toamna trecutã, numãrul candidatilor inscrisi, 69, este mai mic decat cel al posturilor scoase la concuts, 67 de director si 23 de director adjunct. În aceste conditii, nu este de mirare faptul cã, la cele mai multe unitãti de invãtãmant cu posturi de conducere vacante, concurenta este de doar unul pe loc, una dintre putinele exceptii fiind in cazul Scolii Gimnaziale ‘Stefan cel Mare’ din Vaslui, unde, pentru postul de director adjunct, sunt trei candidati, intre care fostul director al scolii, Sorin Popoiu, care nu a participat la concursul anterior, si actuala directoare interimarã, Mihaela Lefter. În urma verificãrilor dosarelor depuse, nimeni nu a fost respins, insã, in cazul a 12 dintre candidati lipsesc documente obligatorii, de la oferta managerialã propusã, la documentele de transfer sau foaia matricolã ori diploma de licentã, dar si alte documente, cum ar fi declaratia pe proprie rãspundere cã nu au fost colaboratori ai fostei Securitãti sau cea privind veridicitatea documentelor depuse la dosar. Candidati aflati in aceastã situatie vor putea, panã pe 12 iulie, sã completeze dosarele cu documentele obligatorii, urmand ca pe 13 iulie sã se afiseze lista finalã a candidatilor ce indeplinesc conditiile de inscriere si participare la concurs. Potrivit calendarului oficial, proba scrisã se va desfãsura pe 17 iulie, iar cea de evaluare a CV-ului si interviul, intre 19-31 iulie. Tot atunci vor fi solutionate si eventualele contestatii, urmand ca panã pe 2 august sã fie afisate rezultatele finale ale concursului. Panã pe 4 august, rezultatele vor fi validate in Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean si transmise Ministerului Educatiei. În final, pe 21-23 august, vor fi emise dispozitiile de numire in functie incepand cu data de 1 septembrie 2017. Spre deosebire de anul trecut, cand concursul pentru ocuparea functiilor de conducere a scolilor a avut loc dupã inceperea cursurilor, de aceastã datã, noii directori vor fi numiti in functie inainte de inceputul noului an scolar.