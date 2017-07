Salariile mãrite la CJ, votate astãzi!

joi, iulie 27, 2017, 3:00

Consilierii judeteni sunt chemati azi sã aprobe noile grile de salarizare ale functionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui. Conform noii grile, cel mai mare salariu brut lunar propus este cel al secretarului judetului, Diana Ursulescu, care, cu 11.542 lei, va avea cu doar 8 lei mai putin decât vicepresedintii CJ, în timp ce în timp ce un arhivar va avea aproape 2.400 lei/lunar, cam cât primeste acum un secretar de primãrie. Pentru cele 6 luni rãmase pânã la sfârsitul anului, noile majorãri vor însemna un efort bugetar de 263.000 lei, bani care vor fi acoperiti prin economii fãcute prin sistarea angajãrilor.

La o sedintã desfãsuratã la sfarsitul sãptãmanii trecute, presedintele CJ Vaslui reitera primarilor din UAT-urile vasluiene indemnurile la cumpãtare in privinta majorãrii salariilor angajatilor din primãrii. ‘Aveti un fond de salariu care nu prea permite cresteri de lefuri, si mai trebuie sã vã ganditi si pentru anii viitori, sã nu cumva sã rãmaneti fãrã bani de investitii! Dacã nu vã faceti bine calculele, s-ar putea sã fiti nevoiti sã micsorati ulterior salariile sau sã dati afarã functionari’, atentiona Buzatu. Din fericire, CJ are bani pentru mãrirea salariilor functionarilor proprii, catã vreme alocã, prin rectificare bugetarã ce urmeazã a fi aprobatã astãzi, nu mai putin de 88.015 lei pentru acoperirea, panã la sfarsitul anului, a acestor cheltuieli. La inceputul anului, prin hotãrare a CJ, s-a alocat suma de 9.000.000 lei pentru cheltuielile de personal ale celor 112 functionari angajati si pentru acoperirea salariilor celor 24 de persoane ce urmau sã fie angajate in cursul anului 2017. Ulterior, chiar la prima rectificare, alocarea bugetarã a fost suplimentatã cu alti 114.000 lei, pentru ca, acum, cu noile mãriri, necesarul de fonduri calculat panã la sfarsitul anului sã ajungã la 9.229.015 lei. Conform noilor grile de salarizare, ce vor fi supuse atentiei consilierilor judeteni, cel mai mare salariu, in afara celor trei sefi al institutiei, va fi cel al secretarului judetului, Diana Ursulescu, care va castiga 11.542 lei, respectiv 7,96 salarii minime pe economie. Salariul acesteia va fi cu doar 8 lei mai mic decat al cel al presedintilor CJ, stabilit prin lege separatã, la 8 salarii minime pe economie. Arhitectul sef al judetului Marian Besliu va avea, incepad cu 1 iulie 2017, un salariu lunar brut de 9.498 lei, cu 200 lei mai mult decat directorul executiv Manuela Huides si cu aproape 500 lei mai mult decat directorii executivi adjuncti. Salariul lunar brut al unui sef de serviciu va urca la sume intre 7.975 lei si 6.367 lei, in timp ce al unui sef de birou, intre 7.613 si 7.975 lei, adicã intre 5,25 si 5,50 salarii minime pe economie. Personalul din cabinetul presedintelui va primi 3,10 salarii minime pe economie, respectiv 4.495 lei/lunar, in timp ce inspectorii de specialitate vor avea lefuri cuprinse intre 2.320 lei, in cazul debutantilor, si 4.495 lei, pentru cei cu vechime si gradul IA. Lefuri mãrite vor avea si alte categorii de personal, referentii, la fel ca arhivarii, vor primi de acum intre 1.740 lei si 2.393 lei, in timp ce magazionerii, dacã nu sunt debutanti, 2.103 lei/lunar, cam la fel ca un specialist cu studii superioare dintr-o primãrie comunalã! Noile majorãri prevãd, in cazul portarului, un salariu de… 1.885 lei, 2.219 lei, pentru soferi, si, in functie de vechime, intre 1.813 lei si 2.030 lei, pentru muncitorii calificati. Conducerea CJ spune insã cã majorãrile propuse nu sunt chiar atat de mari, iar impactul bugetar pentru urmãtoarele 6 luni este nesemnificativ fatã de bugetul pentru cheltuielile de personal aprobate pentru acest an. ‘Încã de la inceputul anului, am prevãzut in buget suma suplimentarã de 263.000 lei, pentru acoperirea unor eventuale majorãri salariale, sau pentru acoperirea salariilor celor 24 de persoane pe care doream sã le angajãm pe functiile vacante la acel moment, bani care au rãmas necheltuiti panã acum si cu care, prin blocarea angajãrilor, vom acoperi mare parte din aceste cresteri. În plus, majorãrile salariale nu sunt chiar atat de mari, nici mãcar la personalul cu functii de conducere, pentru cã, conform Legii 153/2017, au fost introduse in salariul de bazã toate sporurile, inclusiv cel de vechime sau de conditii vãtãmãtoare, si a cãror cuantum total pot ajunge panã la 30%! S-a lucrat foarte mult la aceastã nouã grilã de salarizare, avand discutii inclusiv cu sindicatele, si am avut grijã sã nu impovãrãm bugetul judetului, nici pentru acest an, dar in special nici pentru anii viitori, in conditiile in care candva, vom ajunge sã acoperim intreaga schemã de personal, de 152 de posturi, prevãzutã in organigramã’, a declarat Ciprian Trifan, vicepre – sedintele CJ Vaslui. Dacã la CJ, salariatii sunt, conform liderului de sindicat Gheorghe Ochianã, multumiti de noile lefuri, cu atat mai mult cu cat vor primi pe viitor si tichete de vacantã de valoarea unui salariu minim pe economie, rãmane de vãzut ce vor face ceilalti bugetrari, din UATurile care nu-si vor permite rectificãri bugetare pentru acoperirea cheltuie – lilor de personal recalculate panã la sfarsitul acestui an.