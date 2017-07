Salarii rationale si obiective

marți, iulie 18, 2017, 3:00

Institutia Prefectului a organizat, ieri, o întâlnire cu secretarii de comune din judetul Vaslui. Evenimentul a avut ca obiectiv informarea autoritãtilor locale cu privire la metodologia de aplicare a legii salarizãrii. Detaliile legate de actul normativ au fost date de cãtre deputatul Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentru Muncã si Protectie Socialã din Camera Deputatilor.

Ieri, in Sala Mare a Palatului Administrativ, a avut loc o sedintã de lucru a beneficiarilor noii legi a salarizãrii. La discutii au participat prefectul Eduard-Andrei Popica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, si cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc. reprezentantii autoritãtilor lcoale i-au solicitat lui Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentru Muncã si Protectie Socialã a Camerei Deputatilor, sã le explice secretarilor de primãrii modul de aplicare a noii legi a salarizãrii. Solomon a rãspuns la intrebãrile participanttilor, fiind lãmurite aspecte legate de grila de salarizare sau de sporuri. Parlamentarul le-a cerut celor prezenti sã aibã grijã cum se vor incadra cu salariile in bugetul din acest an, existand premize pentru o rectificare pe plus in august, insã sã nu punã pret prea mare pe sumele prevãzute dupã rectificare si sã nu se intindã ‘mai mult decat vã este plapuma’. ‘Legea este in conformitate cu programul de guvernare si prevede o crestere etapizatã a salariilor bugetarilor. Sunt ferm convins cã au fost lãmurite mai multe aspecte la aceastã intalnire, astfel incat corectiile salariale sã fie conform legii. Este evident faptul cã Romania are nevoie de ordine in sistemul public de salarizare, astfel incat sã fie eliminate disfunctionalitãtile salariale, care sã asigure motivatiile adecvate si performantele necesare din partea tuturor beneficiarilor’, a declarat prefectul Eduard Popica. La randul lui, Ciprian Trifan a spus cã primãriile trebuie sã tinã cont de criterii rationale si obiective in stabilirea salariilor functionarilor publici. ‘Recomand colegilor primari ca, atunci cand fac grilele de salarizare, sã aibã in vedere criterii rationale si obiective. Rationale, adicã sã nu ridice foarte mult anvelopele cheltuielilor de personal si, ca rezultantã, cresterea cheltuielilor la capitolul functionare, in detrimentul celui de dezvoltare. Obiectiv, adicã sã nu lãsãm elementele subiective sã ne creeze probleme’, a declarat Ciprian Trifan.