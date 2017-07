Salariatii din CJ sunt multumiti: vor primi si tichete de vacantã!

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Sindicatul din Consiliul Judetean Vaslui a finalizat negocierile cu conducerea institutiei, pentru încheierea contractului colectiv de muncã 2017-2018. Functionarii publici vor primi, pe lângã salariile actuale, si câte un tichet de vacantã în valoare de 1.450 lei.

Sindicatul din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui a finalizat negocierile pentru semnarea contractului colectiv de muncã si a acordului colectiv de muncã 2017 – 2018. Gheorghe Ochianu, liderul Sindicatului din CJ Vaslui, a precizat cã in noul contract de muncã este prevãzutã aplicarea noii legi a salarizãrii. De asemenea, in document este prevãzut ca functionarii publici sã primeascã cate un tichet de vacantã in valoare de 1.450 lei. ‘Aceste tichete de vacantã se acordã obligatoriu. Panã acum, se stipula in contractele de muncã cã se pot acorda. Acordarea tichetelor de vacantã se va face in perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018. În functie de posibilitãtile financiare, tichetele se vor acorda in acest an sau anul viitor. Este posibil sã le primim dupã rectificarea bugetului consolidat al statului. În ceea ce priveste legea salarizãrii, nu sunt probleme in ceea ce priveste achitarea salariilor care sunt acum in platã. Noi am beneficiat in acest an de douã mãriri de salarii, iar noi ne considerãm multumiti. Acum, avem niste salarii decente. La anul, vom vedea care sunt posibilitãtile financiare, si se poate sã avem salarii mai mari sau mai mici’, a spus Gheroghe Ochianu.