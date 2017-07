S.O.S. SMURD!

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Douã din cele patru ambulante tip B2 ale SMURD Vaslui sunt trase pe dreapta, din cauza defectiunilor, conducerea ISU „Podul Înalt” Vaslui sperând sã primeascã bani pentru reparatii la urmãtoarea rectificare bugetarã. Doar în primele 6 luni a acestui an, ambulantele SMURD au rãspuns la nu mai putin de 2.111 solictãri, parcurgând în total aproape 100.000 km!

În ciuda importantei recunos – cute a serviciului SMURD, parcul auto care opereazã in judetul Vaslui este imbãtranit, unele dintre ambu – lante avand chiar si peste 500.000 km la bord. Punand la socotealã si conditiile extreme in care opereazã, din cauza drumurilor proaste, nu este de mirare cã, permanent, cel putin una dintre cele 4 ambulante tip B2 sau cea de tip C1, destinatã Terapiei Intensive Mobile (TIM), este trasã pe dreapta, din cauza defectiunilor. ßÎn acest moment, avem in service douã ambilante de tip B2, care au intrat in reparatii imediat ce altele au fost readuse in stare de functionare. Din pãcate, fondurile pentru intretinere si reparatii prevãzute in buget s-au cam epuizat, astfel cã sperãm sã ni se aloce bani, la prima rectificare de buget. În caz contrar, nu stiu cum va mai functiona serviciul SMURD in judetul Vaslui’, a declarat cpt. Bogdan Apetrei, adjunctul coman dantului ISU ‘Podul Înalt’ Vaslui cu ocazia prezentãrii raportului acti vitã tii institutiei in primele 6 luni ale anului 2017. Conform acestui raport, ambulantele SMURD Vaslui au inter venit la un numãr de 2.111 solicitãri, cele mai multe, 1.198, de cãtre cele 2 ambulante ale Detasamentului Vaslui. În total, paramedicii SMURD au asistat 2.132 persoane, din care 235 copii, fiind transportati la unitãtile spitalicesti 1.960 pacienti. În primul semestru a acestui an, echipajele SMURD au intervenit la 54 de accidente rutiere si 6 descarcerãri, dar si la 65 de pacienti care au suferit stopuri cardiorespira torii. Din totalul interventiilor, 1.486 cazuri, respectiv 70,5%, au fost in mediul rural, numãrul total al kilometrilor parcursi fiind de 96.688, si, in ciuda drumurilor proaste sau, uneori, a conditiilor meteo nefavorabile, timpul mediu de rãspuns a fost unul scãzut, de 5 minute in mediul urban si 25 minute in mediul rural.