Rutieristii si-au inceput saptamana in intersectiile aglomerate

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

Luni, politisti rutieri si politisti de ordine publicã din mediul rural au actionat in sistem integrat, pe raza judetului Vaslui, pe drumurile care prezintã risc crescut de accidente, respectiv in principalele intersectii din judet. În urma actiunii, politistii au aplicat 116 de sanctiuni contraventionale participantilor la trafic care nu au respectat normele rutiere, in valoare totalã de 34.315 lei. Dintre acestea, 109 au fost aplicate la regimul rutier (90 conducãtorilor auto, 14 conducãtorilor de vehicule cu tractiune animalã si 5 biciclistilor) si 7 la alte acte normative. În cadrul actiunii, politistii au efectuat 123 de testãri cu aparatul alcooltest si au retinut 6 permise de conducere unor conducãtori auto care au incãlcat normele rutiere. Politia Rutierã atrage atentia tuturor participantilor la trafic, indiferent de calitatea pe care o au, cu privire la necesitatea respectãrii regulilor de circulatie si adoptarea unei conduite preventive, pentru reducerea evenimentelor rutiere nedorite.