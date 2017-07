Rutiera, cu tunurile pe taximetristii pirati

luni, iulie 3, 2017, 3:00

Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au desfãsurat, vineri dimineatã, o actiune în vederea identificãrii persoanelor care efectueazã activitãti de taximetrie fãrã a avea autorizatie în acest sens, dar si pentru crearea unui climat de disciplinã în rândul conducãtorilor auto care desfãsoarã acest tip de transport.

Prin aceastã actiune s-a avut in vedere diminuarea nivelului de victimizare a popu – latiei prin accidente rutiere si impunerea unui climat de sigurantã prin depistarea persoa nelor care practicã ilegal activitate de taximetrie (mai ales in curse internationale). Politistii au oprit si controlat conducãtorii mai multor autovehicule destinate transportului de persoane si mãrfuri pe raza orasului Negresti si a comunelor arondate. În cazul a 6 dintre autovehiculele controlate, care aveau capacitate de 8+1 locuri, nu exista documentatia necesarã efectuãrii acestui tip de transport. Pentru fiecare autovehicul exista un echipaj de conducãtori auto, format din 2 sau 3 persoane. Politistii au legitimat si iden tificat peste 35 de pasageri ai acestor au tovehicule, care aveau ca destinatie Marea Britanie, Germania si Italia. Conducãtorilor auto li s-au adus la cunostintã prevederile art. 7 si 8 din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (art. 7 – ‘transportul in regim de taxi sau transpor tul in regim de inchiriere se poate executa numai de transportatori autorizati’; art. 8 – ‘autorizatia de transport se elibereazã de cãtre autoritatea de autorizare pe duratã nedeterminatã si este valabilã cu conditia vizãrii acesteia la fiecare 5 ani de cãtre aceasta, odatã cu verificarea indeplinirii conditiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizatii’). De asemenea, conducãtorii auto depistati rãman in atentia politiei. În cazul in care acestia vor mai efectua transport public de persoane contra cost, fapta constituie contraventie, sanctionatã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni. Totodatã, politistii au avertizat pasagerii asupra riscurilor la care se expun in momentul in care aleg sã cãlãtoreascã cu astfel de mijloace de transport, neautorizate. De asemenea, acestia le-au adus la cunostintã drepturile pe care le-ar avea in calitate de clienti-pasageri ai unor autovehicule tip taxi, de care nu beneficiazã dacã apeleazã la astfel de mijloace de transport. Evident, aceste actiuni vor continua, pentru cresterea sigurantei in trafic.