Românii preferã casele eficiente energetic

Potrivit unui sondaj realizat la nivel european de cãtre E.ON, 34% dintre romani ar investi respectiva sumã pe solutii de reabilitare energeticã pentru imbunãtãtirea eficientei ener – getice a locuintei. Pe de altã parte, 16% dintre cei chestionati au recunoscut cã ar fi mai degrabã tentati sã isi schimbe mobilierul din casã cu unul elegant, in vreme ce 11% si-ar cumpãra fãrã sã clipeascã aparaturã electronicã high-tech. Vechea preocupare a romanilor de a-si extinde spatiul de locuit se regãseste si ea in sondajul mentionat, 10% dintre respondenti afirmand cã fix asta ar face cu banii, in frumoasa ipotezã cã ar dispune de ei. Lideri in ceea ce priveste preferinta pentru investitiile in eficienta energeticã sunt maghiarii. Mai mult de jumãtate din cei intervievati (51%) au declarat cã ar investi in mãsuri de economisire a energiei, in timp ce doar 18% ar prefera sã- si redecoreze casele. Si in Italia existã o preferintã pentru conservarea energiei, 37% dintre respondentii de aici afirmand cã ar investi banii in astfel de proiecte fãrã sã ezite. În Marea Britanie, rezultatul a fost unul deosebit, deoarece pentru cei de aici nici conservarea energiei, nici mobilierul de bun gust nu sunt importante. Astfel cã 21% au declarat cã si-ar dori mult mai mult spatiu si ar cheltui banii pe o anexã a gospodãriei. Aceste rezultate fac parte din sondajul ‘Living in Europe’, in cadrul cãruia E.ON si Kantar EMNID au chestionat aproxi – mativ 8 000 de persoane in Germania, Marea Britanie, Italia, Republica Cehã, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria in decembrie 2016.