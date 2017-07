Rezultatele concursului de experti în management educational

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

Doar 22 dintre cele 38 de cadre didactice vasluiene înscrise la a doua sesiune a concursului pentru obtinerea calitãtii de expert în management educational au promovat examenul. Calitatea de expert este una dintre conditiile obligatorii pentru ocuparea unei functii de director sau director adjunct a unei institutii de învãtãmânt de stat ori de inspector scolar. Cu toate cã în judetul Vaslui, sunt deja atestati 514 experti educationali, la cele douã concursuri organizate în ultima perioadã, nu s-au gãsit destule cadre didactice pentru ocuparea celor 196 de functii de de conducere a institutiilor de învãtãmânt din judet.

În paralel cu organizarea concursului de ocupare a functiilor vacante in scoli ori de titularizare, s-a desfãsurat si cel in vederea obtinerii calitãtii de expert in management educational. Trebuie spus cã obtinerea calitãtii de expert in management educational este obligatorie pentru profesorii care doresc sã ocupe o functie de conducere in invãtãmant, inclusiv cele de directori, directori adjuncti, inspectori scolari. Calitatea de membru al corpului national de experti in management educational se dobandeste prin inscrierea in Registrul national al expertilor in management educational, in urma promovãrii concursului de selectie organizat de Ministerul Educatie. La fel ca la sesiunea anterioarã, desfãsuratã la inceputul anului, procentul de promovabilitate in randul profesorilor vasluieni a fost de circa 75%, peste multe alte judete din tarã. Trebuie spus cã, in afara celor 22 de cadre didactice care promovat acest examen, din totalul de 38 de candidati, doar lucrãrile a 7 profesori au fost notate cu mai putin de punctajul minim, 70 de puncte din 100 posibile, in timp ce alti nouã candidati au preferat sã predea file goale, pentru a evita notarea si a se face astfel de rusine. Cele mai mari punctaje, 95 puncte, au fost obtinute de profesori de la institutii de invãtãmant din municipiul Vaslui, Daniela Ramona Croitoru, de la Liceul ‘Stefan Procopiu’, si Eduard Ursu, de la Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’, lucrãrile altor trei colegi primind peste 90 de puncte. Dupã afisarea rezultatelor concursului, eventualele contestatii se depun in perioada 25-31 iulie, la secretariatul ISJ Vaslui, de luni panã joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri, intre orele 8.00 si 14.00. De la infiintarea Corpului expertilor in managementul educational, in 2012, nu mai putin de 514 profesori vasluieni au obtinut aceastã calitate, in urma celor 11 sesiuni de examen desfãsurate panã la inceputul acestui an. Cu toate acestea, cu ocazia concursurilor pentru ocuparea celor 196 de posturi de directori sau directori adjuncti ai institutiilor de invãtãmant din judetul Vaslui desfasurate atat toamna trecutã, cat si la cel din aceastã lunã, numãrul candidatilor inscrisi a fost mai mic decat cel al locurilor disponibile.