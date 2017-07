Reteaua de trolee din municipiul Vaslui va fi extinsã

joi, iulie 27, 2017, 3:00

Municipiul Vaslui va fi legat de o linie de troleu care va traversa orasul pe liniile principale: Garã – Zona Industrialã si Garã – Moara Grecilor. Pe exercitiul bugetar al Uniunii Europene 2014-2020, municipiul Vaslui va primi 27,7 milioane de euro prin Programul Operational Regional. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã o mare parte din acesti bani vor fi alocati pentru dezvoltarea transportului public local. ‘Se pune accentul acum pe transportul electric, avand in vedere cã Romania este semnatarã a Conventiei de la Paris. Am propus dezvoltarea retelei de trolee, pornind de la faptul cã am asezat o autogarã foarte modernã in Zona Gãrii’, a spus Vasile Pavãl. Depoul in care vor stationa autovehiculele de transport in comun va fi amblasat pe locul Oborului, iar noua retea va traversa orasul pe principalele artere: din Zona Gãrii panã in Zona Industrialã si din Zona Gãrii panã in suburbia Moara Grecilor. Primãria are in vedere si extinderea unor strãzi pentru o bandã pe care sã circule acestea. Prin lucrãrile din cadrul Programului de Investitii si Dezvoltare Urbanã s-au investit in municipiul Vaslui peste 80 milioane de lei. Unul din proiectele programului a avut ca obiectiv ‘Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurã transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum si reabilitarea, extinderea iluminatului public in municipiul Vaslui’.