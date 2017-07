Reîncepe reabilitarea sediului Politei Judetene

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Zilele trecute, s-a finalizat licitatia si a fost semnat contractul de executie a lucrãrilor de consolidare a sediului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Cîstigãtorul, SC Comconstruct SRL Vaslui, care va executa aceste lucrãri împreunã cu alte cinci firme subcontractante vasluiene, are termen 3 ani pentru finalizarea lucrãrilor.

În afara consolidãrii structurii de rezistentã a clãdirii, vor fi reabilitate fatada si interioarele, iar birourile vor fi dotate cu mobilier si biroticã nouã. Proiectul de reabilitare a sediului IPJ Vaslui a demarat in 2007, insã, motivandu-se fie lipsa banilor, fie neseriozitatea construc torilor, panã acum, nu s-a reusit finalizarea decat a unui corp de clãdire. La ultima tentativã, acum cativa ani, s-a schimbat sarpanta si s-au inceput lucrãrile la reabilitarea fatadei, insã, incã o datã, lucrãrile au fost sistate. Astfel, situat in plin centru, sediul IPJ a rãmas o ‘patã’ pentru aspectul centrului municipiului Vaslui, care s-a transformat radical in ultimii ani. Comisarul sef Gabriel Doru Pantaru, comandantul IPJ Vaslui, a anuntat cã, pe langã demararea lucrãrilor de reabilitare a sediului IPJ Vaslui, in acest an mai sunt prevãzute reparatii capitale la alte 4 sedii de posturi de politie comunalã, iar la alte 7 posturi comunale se vor executa reparatii curente (acoperisuri, ferestre, usi etc. ‘Suntem dispusi sã facem toate eforturile pentru a asigura lucrãtorilor nostri posibilitatea de a-si desfasura activitatea in bune conditiuni. Am fãcut mai multe solicitãri de fonduri in acest sens cãtre minister, si, in functie de ce ni se va repartiza, vom proceda la reabilitarea tuturor sediilor din judet care au nevoie de reparatii!’, a declarat comisarul sef Gabriel Doru Pantaru.