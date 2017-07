Regimentului 52 Artilerie Mixtã «General Alexandru Tell» în actiune, la SABER GUARDIAN 17

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

În perioada 18-19 iulie, in cadrul exercitiului multinational SABER GUARDIAN 17, cel mai mare exercitiu desfãsurat pe teritoriul Romaniei, militari din cadrul Fortelor Terestre, apartinand Regimentului 52 Artilerie Mixtã ‘General Alexandru Tell’ din Divizia 2 Infanterie ‘Getica’, au executat exercitii tactice cu trageri de luptã – CALFEX (CALL FOR FIRE EXERCISE) impreunã cu structuri din cadrul Bg. 8 LAROM, Bg. 282 I.Mc. si Bg. 6 Op. Spec. in poligonul Smardan. La activitate au participat aproximativ 540 militari si peste 100 de mijloace tehnice din cadrul structurilor nominalizate. În cadrul exercitiului, s-a verificat realizarea fluxului informational dintre structurile implicate, interoperabilitatea dintre structurile de artilerie terestrã cu cele mecanizate, precum si sincronizarea focului artileriei cu manevra subunitãtilor din cadrul Bg. 282 I.Mc. si Bg. 6 Op. Spec., folosind tehnici, tactici si proceduri standard NATO, specifice armelor.