Proiect pentru ajutorarea femeilor însãrcinate din comunitãtile rurale

luni, iulie 3, 2017, 3:00

World Vision Romania desfãsoarã in judetele Vaslui, Dolj si Valcea proiectul ‘Mame pentru viatã. Viatã pentru mame’, care isi propune sã dezvolte si sã implementeze un model intergat de servicii de ingrijire maternalã si de planificare familialã, care vizeazã femeile fertile din Romania ruralã. Proiectul se bazeazã pe serviciile actuale ale sistemului de sãnãtate, concentrandu-se, in acelasi timp, pe abordarea problemelor ce apar in accesul de servicii de sãnãtate materne, accesul si adoptarea servicilor de planificare familialã si consolidarea capacitãtii autoritãtilor locale si centrale. Actiunile din cadrul proiectului se vor desfãsura pe trei directii: dezvoltarea a trei module de e-learning pentru personalul medical, livrate prin intermediul unei platforme on-line, care beneficiazã de infrastrctura digilatã existentã, facilitarea accesului la ingrijirea maternalã si capacitatea autoritãtilor pentru a asigura accesul neintrerupt al femeilor la servicile de sãnãtate maternã. Initiativa se adreseazã unui numãr de 15.000 de femei din 30 de comunitãti rurale, medicilor de familie si autoritãtilor locale si centrale. În cadrul proiectului se va efectua un studiu de cercetare in zona tintã, cu scopul de a identifica barierele femeilor in varstã de 15-40 ani, in accesarea serviciilor de planificare familialã si a serviciilor de ingrijire maternã. Se va organiza si un program de instruire pentru personalul medical, vor avea loc mese rotunde pentru furnizorii de servicii medicale. De asemenea, se vor forma 60 de educatori comunitari si se vor dezvolta aplicatii pentru asistenta de planificare familialã si pregãtirea nasterii.