Profesori de nota 10, profesori de nota 1…

Rezultatele la examenul de titularizare in invãtãmant din 2017, desi ceva mai bune, au fost totusi in nota anilor trecuti, aproape 60% dintre profesorii candidati la un post de titular nereusind sã obtinã nota minimã necesarã, 7. Mai grav este faptul cã, desi aveau posibilitatea sã predea lucrãrile imediat dupã vederea subiectelor, evitand sã fie notati si sã- si demonstreze astfel nestiinta, 92 dintre candidati nu au fãcut acest lucru, obtinand note sub 5, sapte lucrãri, cele mai multe ale unor candidati pe un post de educator, primind note intre 1,05 si 1,99! Cei mai slabi pregãtiti s-au dovedit o educatoare, Iuliana Huluba, notatã cu 1,05, si un profesor de sport, Andrei Alistar, care a primit nota 1,1, ambii activand deja de ceva ani in invãtãmant, pe posturi de suplinitor. Cele mai slabe rezultate au fost obtinute de invãtãtori, din 53 de candidati, doar 12 obtinand minim nota 7 la proba scrisã, la educatoare, acolo unde doar 11 dintre cei 41 de candidati au trecut examenul si intre profesorii de limba romanã, doar 21 dintre cei 52 candidati, primind note peste 7. Mai grav, un profesor de sport, Vlad Andronache, a fost eliminat din examen, pentru incercare de frau dare, si nu va mai putea ocupa un post in invãtãmant in anul scolar urmãtor. Alti 84 de profesori au renuntat la examen, pentru a nu se face de rusine. Din cei 365 de candidati ale cãror lucrãri au fost validate, doar 152 au reusit sã obtinã nota minimã 7, care le permite sã opteze pentru unul dintre cele 166 de posturi titularizabile declarate vacante in acest an in judetul Vaslui. Asta nu inseamnã cã si vor obtine un post, cu atat mai mult cu cat la unele specialitãti vor concura si candidati, 28 la numãr, care au dat exemene in alte judete. Dintre cei care au optat pentru posturi si in Vaslui, unii sunt din judete limitrofe, dar sunt profesori care au mai multe optiuni, pentru posturi din Bucuresti, Olfov, Suceava, Arges, Valcea, Harghita ori Covasna. Alti 121 candidati vasluieni au obtinut note intre 5,00 si 6,99, lucru care le va permite sã incerce sã obtinã un post de suplinitor in urmãtorul an scolar. Pentru acestia, dar si pentru cei care au obtinut note de trecere, sunt disponibile 527 de catedre cu norma intreagã disponibile doar un an sau cele 1.560 posturi incomplete vacante la nivelul judetului Vaslui. Între candidatii care au luat note de trecere, peste 7, Nicoleta Tãbãcaru, din Husi, care a concurat la disciplina educatie fizicã si sport, si Ana Damian, din Vaslui, deja titularã la istorie, au obtinut nota maximã, 10. Alti 21 de profesori au obtinut note peste 9, ceea ce le permite sã spere la un post de titular. Cel mai bine pregãtiti s-au dovedit a fi candidatii la disciplina religie ortodoxã, sase dintre cei sapte inscrisi obtinand note peste 7, dintre care doi avand note de 9,20 si 9,90, iar al saptelea candidat obtinand 5,75, putand opta pentru un post de suplinitor. Mai trebuie spus cã la concursul de titularizare din acest an, in judetul Vaslui, s-au inscris doar 43 proaspãt absolventi ai unor facultãti cu priofil didactic, cei mai multi dintre ei obtinand note de trecere la proba scrisã. Cel mai bine s-a prezentat Cezar Silviu Crãciun, care a obtinut 9,85 la disciplina arte vizuale – educatie plasticã. Indiferent de notele obtinute, candidatii nu au scãpat de emotie si asteaptã repar tizarea pe posturile didactice sau catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, cu speranta cã vor gãsi o catedrã care sã le con vinã. Dacã nu, vor putea opta pentru un post de suplinitor, si isi vor incerca din nou sansa anul viitor pentru a deveni titular.