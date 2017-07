Proceduri simplificate pentru obtinerea duplicatului cãrtii de identitate a vehiculului

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

Conducãtorii auto vor putea obtine, prin proceduri simplificate, duplicatul cãrtii de identitate a vehiculului, emis de RAR, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cãrtii de identitate a vehiculului si, în cazul neîndeplinirii obligatiei de a preda noului proprietar cartea de identitate a vehiculului, în cazul înstrãinãrii acestuia. La obtinerea duplicatului, nu va mai fi nevoie de publicarea în Monitorul Oficial a anuntului de pierdere a cãrtii.

Guvernul a modificat, prin proiect de lege, Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cãrtii de identitate si certificarea autenticitãtii vehiculelor rutiere in vederea inmatriculãrii sau inregistrãrii acestora in Romania. Prin acest act, se eliminã obligativitatea prezentãrii de cãtre client a avizului autoritãtii competente care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea vehiculului, precum si a obligativitãtii de a publica in Monitorul Oficial a anuntului privind pierderea, furtul sau distrugerea cartii de identitate a vehiculului. O altã noutate constã in completarea situatiilor in care se poate emite un duplicat al cãrtii de identitate a vehiculului, respectiv pierderea, distrugerea sau furtul, cu cel in care, la instrãinarea vehiculului, ultimul proprietar nu transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului. Ministerul Tran sporturilor va actualiza, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, Reglementãrile privind omologarea indiv idualã, eliberarea cãrtii de identitate si certif icarea autenticitãtii vehiculelor – RNTR 7. Legea intrã in vigoare in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicãrii in Monitorul Oficial.