Primarii, în prima linie a luptei împotriva rujeolei

luni, iulie 24, 2017, 3:00

Dupã ce, în 2016, au fost doar douã cazuri de îmbolnãvire cu rujeolã iar în acest an, pânã la sfârsitul lunii mai, au fost înregistrate doar 10 cazuri, judetul Vaslui se confruntã acum cu o adevãratã epidemie, fiind înregistrate deja 156 de cazuri, inclusiv un deces, alte 20 de probe fiind trimise zilele trecute la Bucuresti pentru confirmarea diagnosticului. Din cele 32 de localitãti cu focare confirmate, cele mai multe cazuri, 57, sunt în suburbia Rediu a municipiului Vaslui. În conditiile în care sunt înregistrati nu mai putin de 4.509 copii restantieri la vaccinarea cu ROR, de cele mai multe ori din cauza refuzului pãrintilor, autoritãtile locale au fost chemati sã se alãture campaniei de vaccinare dusã de DSP, prin intermediul medicilor de familie. În teritoriu a reînceput campania de vaccinare antirujeolicã, dupã ce, zilele trecute, au fost primite 7.700 doze de vaccin, care se adaugã la cele 1.100 deja trimise în teritoriu.

Autoritãtile judetene sunt ingrijorate de inmultirea, in ultima perioadã, la nivel de epidemie, a cazurilor de rujeolã inregistrate la nivelul judetului Vaslui. Acesta este si motivul pentru care, vineri, a fost convocatã o sedintã de urgentã, la care, pe langã conducerea CJ si a Pre fecturii Vaslui, a reprezentantilor Colegiului Medicilor de Fa milie si a structurilor implicate din cadrul Directiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, au fost convocati si primarii. Conform unui raport actualizat al DSP, in ultimele douã luni au fost raportate nu mai putin de 146 de imbolnãviri cu rujeolã, unul dintre ele soldat cu decesul unui copil de 5 luni, din cauza complicatiilor. Spre comparatie, in anul 2016 au fost raportate doar douã cazuri de rujeolã, iar in primele cinci luni ale acestui an, doar 10 cazuri, douã in aprilie, si opt in luna mai. Au fost cazuri de imbolnãvire in 32 de localitãti, cele mai multi pacienti, 57, fiind din suburbia Rediu a municipiului Vaslui, ai cãrei locuitori, cei mai multi de etnie romã, trãiesc in conditii sanitare precare si de multe ori refuzã vaccinarea. Alte focare de rujeolã au fost raporate in comunele Dumesti, 17 cazuri, Bãcesti, 14 cazuri, Delesti, 11 cazuri, Bogdãnesti, 7 cazuri, Negresti, Rebricea sau Deleni, cate 4 cazuri, in alte 24 de localitãti, cazurile fiind izolate. Varsta pacientilor inregistrati este cuprinsã intre o lunã si 47 de ani, toti acestia nefiind niciodatã imunizati impotriva acestei boli. ‘În ultimii ani, s-a fãcut simtit din ce in ce mai mult refuzul de a se vaccina, pe sine sau copiii, si dacã inainte erau doar cazuri izolate, acum, avem de-a face cu adevãrate epidemii care, din pãcate, se vor face si in anii urmãtori, dacã nu vor reusi sã imunizãm intreaga populatie, la fel cum se fãcea ceva. De cele mai multe ori, aceastã impotrivire la vaccinarea copiilor este explicatã de aparitia, in diverse mijloace de informare, in special pe internet, a diverse articole ‘stiintifice’ care, din considerente pe care nu le intelegem, indeamnã la refuzul impotriva vaccinãrii’, a explicat dr. Ionel Grecu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Vaslui. În afara refuzului de a se vaccina, trebuie remarcat si faptul cã, o bunã perioadã, aproviz – ionarea cu vaccin ROR a fost deficitarã, in conditiile in care se stia existenta, la nivelul judetului Vaslui, a 4.509 persoane nevacci – nate iar in luna iunie erau distribuite in teritoriu doar 1.100 doze de vaccin. Conform executiei bugetare la 30.06.2017 a bugetului DSP Vaslui destinat programelor nationale de sãnãtate, din totalul de 200.000 lei prevederi bugetare pentru boli transmisibile, s-au cheltuit doar 57.281 lei. ‘Dacã nu au fost cazuri sau pacienti care sã solicite ajutorul, normal cã acesti bani nu au fost cheltuiti. Dacã rãman bani, ei vor fi redistribuiti in ultimul trimestru cãtre alte programe, iar restul, returnati ministerului’, a explicat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui. Cu aceastã epidemie de rujeolã, este posibil ca, panã la urmã, aceste sume sã fie, totusi cheltuite.

A început lupta cu rujeola

Pentru stãvilirea epidemiei de rujeolã, la inceputul lunii au ajuns in judetul Vaslui nu mai putin de 7.700 doze de vaccin ROR, o parte fiind deja distribuite in teritoriu, la cabinetele medicilor de familie, unde se desfãsoarã vaccinarea, iar pe 14 iulie a demarat o importantã campanie in acest sens. Autoritãtile sanitare implicate au solicitat in acest sens si ajutorul factorilor locali, cu atat mai mult cu cat 5 comune vasluiene, Delesti, Coroiesti, Pochidia, Arsura si Mãlusteni, nici mãcar nu au medic de familie, asistenta medicalã fiind asiguratã de asistenti medicali comunitari, asistenti care insã lipsesc in alte 23 de comune vasluiene. ‘Cerem autoritãtilor locale, dumneavoastrã, primarii, sã vã implicati in aceastã campanie, pentru a identifica toti copiii cu varste intre nouã luni si nouã ani, grupele de varstã cele mai afectate de epidemie, care nu au fost vaccinati, si sã acordati facilitãti pentru imunizarea lor in cadrul campaniei, in cazul in care in localitãtile respective nu sunt unitãti medicale. De asemenea, in cazul in care localitãtile sau zonele respective nu au medici si unde va trebui sã apelãm la voluntari, dumneavoastrã va trebui sã ne sprijiniti in vederea deplasãrii in teritoriu’, a spus prefectul Eduard- Andrei Popica. El a anuntat cã va evalua, o datã la douã sãptãmani, gradul de implicare a autoritãtilor locale si, acolo unde vor fi probleme, vor fi luate mãsuri. În primã fazã, primarii, impreunã cu lucrãtorii de la serviciul social si asistentii sanitari comunitari de la primãrii vor trebui sã identifice si sã comunice cãtre DSP persoanele nevaccinate din comunele pe care le conduc. În plus, ei vor trebui sã se implice activ in campania de vaccinare, sã meargã, dacã este nevoie, din casã in casã, pentru a-i lãmuri pe cetãteni cat de importantã este vaccinarea impotriva rujeolei, asa cum le-a cerut presedintele CJ, Dumitru Buzatu: ßAvem de a face, in special in zona ruralã, cu difuzarea de tot felul de informatii neverificate si nereale, lansate de oricine. De aici, au apãrut destule probleme. Acestea vor persista, dacã nu se va actiona in mod organizat, in cooperare cu cei care rãspund de imunizare, planificat, dand sprijin, sã ajungem la cetãteni, sã-i lãmurim cat de importantã e vaccinarea. În acest sens, dumneavoastrã, primarii, in calitate de primi gospodari ai comunelor si formatori de opinie, aveti un rol foarte important, dacã dorim sã nu ni se mai imbolnãveascã copiii de o boalã care, totusi, e atat de usor de prevenit’, le-a spus presedintele CJ Vaslui primarilor. Rujeola, cunoscutã popular si ca ‘pojar’ sau ‘cori’ este o boalã cu transmisie aerianã care, desi tratabilã, poate duce la complicatii, fiind mortalã pentru copiii sub varsta de un an, ce pot contracta bronsitã, pneumonie, encefalitã. Acesta a fost de fapt si cauza decesului copilului de cinci luni, singurul deces din cauza rujeolei in judetul Vaslui. Acesta nu intra in mod normal in schema de vaccinare, care se face la varsta de 12 luni si apoi la 5 ani, insã protejarea sa ar fi trebuit sã se facã ca urmare a asa numitului efect de grup, dacã cei din jur ar fi fost imunizati la timpul lor. Persoanele nevaccinate pot contracta boala fãrã ca ea sã se manifeste, virusul rãmanand in stare latentã, insã, in anumite conditii, se poate activa, putand duce la encefalitã sclerozantã, boalã mortalã. În plus, purtãtorii pot infecta la randul lor persoane nevaccinate, contribuind, uneori fãrã stiintã, la rãspandirea epidemiei.