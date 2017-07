Prima etapã a admiterii la licee, aproape de final!

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

Cu ceva întârziere datoratã unor probleme tehnice a serverului Ministerului Educatiei, 2.650 de absolventi de gimnaziu vasluieni au aflat rezultatele repartizãrii computerizate în urmãtoarea treaptã, cea a învãtãmântului liceal. Un numãr de 14 elevi au rãmas nerepartizati, acestia, împreunã cu cei care, dupã finalizarea examenului de corigentã, îsi vor putea exprima optiunile, urmând a ocupa cele 570 de locuri din licee sau scoli profesionale din judetul Vaslui rãmase neocupate. Dat fiind noile reglementãri, prin care media de la Evaluarea Nationalã a contat în proportie de 80% la înscrierea la liceu, locurile la cele mai cãutate specializãri de la liceele de elitã au fost ocupate, fãrã exceptie, de elevii cu rezultate deosebite. Specialitãtile matematicã informaticã sau stiinte sociale au fost la mare cãutare, si totusi, la Grupul Scolar „Stefan Procopiu” au mai rãîmas 12 locuri libere, în timp ce liceele tehnologice ori colegiile cu profil agricol au avut cea mai micã adresabilitate.

Prima etapã computerizatã de admitere la licee, in urma examenului de Evaluare Nationalã, este aproape de final, 2.650 din cei 2.664 de candidati inscrisi la nivelul judetului Vaslui afland deja la ce unitate scolarã vor urma, din toamnã, cursurile clasei a IX-a. Datoritã unor erori in completarea formularelor, 14 absolventi de gimnaziu vasluieni au rãmas, deocamdatã, pe dinafarã, situatia lor urmand a fi lãmuritã fie zilele viitoare, fie la toamnã, cu ocazia celei de-a doua etape de repartizare computerizatã. La aceastã etapã vor putea participa si cei circa 300 de elevi vasluieni care urmeazã sã-si rezolve situatia scolarã in urma sustinerii examenelor de corigente, programate in perioada 24 – 25 iulie. Fiecare absolvent de gimnaziu si-a exprimat optiunea cu privire la unitãtile de invãtãmant sau specializãrile pe care doreste sã le urmeze si, dupã ce toti elevii au fost introdusi in sistem, pentru fiecare judet, se face o clasificare dupã ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere. Calculatorul a parcurs aceastã listã de la cea mai mare medie cãtre cea mai micã. În cazul in care doi candidati au avut medii de admitere egale, acestia au fost departajati folosind, in ordine, criteriile privind media generalã obtinutã la Evaluarea Nationalã si media generalã de absolvire a gimnaziului, nota obtinutã la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluãrii Nationale urmate de nota obtinutã la proba de matematicã. Dupã repartizarea computerizatã in invãtãmantul liceal de stat, absolventii claselor a VIII-a, vor depune, intre 13 si 17 iulie dosarele de inscriere la liceele la care au fost repartizati.Ulterior, pe 18 iulie, liceele vor transmite situatia locurilor rãmase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceastã etapã de admitere, pentru ca, intre 19 si 21 iulie, sã fie rezolvate situatiile speciale apãrute dupã repartizarea computerizatã. În ceea ce priveste elevii merituosi, care conform notelor foarte bune de la Evaluarea Nationalã, ce au confirmat rezultatele din gimnaziu, s-au clasat pe primele locuri la nivelul judetului Vaslui, cei mai multi au ales specializarea matematicã informaticã de la licee de elitã, Liceul Teoretic ßMihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, Colegiul National ßGh. Rosca Codreanu’ din Barlad, Colegiul ‘Cuza Vodã’ Husi, sau Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ din Negresti si, deloc intamplãtor, datoritã rezultatelor, la Liceul Teoretic ßEmil Racovitã’ din Vaslui,. Doar 4 dintre ei cei mai buni 20 de elevi alegand specializarea stiinte ale naturii, iar unul, stiinte sociale. În ceea ce priveste locurile libere rãmase dupã prima etapã a repartizãrii computerizate in unitãtile de invãtãmant liceal din judetul Vaslui, acestea sunt in numãr de 412, cele mai multe, 92, la Liceul tehnologic ‘Ion Mincu’ din Vaslui, in timp ce la cele mai multe dintre alte licee, nu a mai rãmas nici un loc liber, media de admitere la acestea fiind chiar mai ridicatã ca anul trecut. Astfel, la Colegiul National ßGh. Rosca Codreanu’ din Barlad, cea mai micã medie de admitere a fost de 7,37, la specialitatea Filologie, si de 8,93, la Stiinte ale Naturii, in timp ce la specialitatea matematicã informaticã la Liceul Teoretic ßMihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, media cea mai micã de admitere a fost de… 9,72! La aceeasi specialitate din cadrul Grupului Scolar ‘Stefan Procopiu’ au mai rãamas 12 locuri libere, in ciuda faptului cã respectiva scoalã este deja cunoscutã pentru rezultatele deosebite obtinute la respectiva disciplinã de elevii ei. Pentru cei care vor dori totusi sã opteze pentru locuri de la licee, si nu pentru cursurile scolilor profesionale, acestia vor mai avea de ales intre 71 de locuri vacante, la diverse specialitãti, ale Colegiului Tehnic ‘Al. I Cuza’ Barlad, 61 de locuri la Colegiul Agricol ‘Dimitrie Cantemir’ din Husi, cele 48 de locuri la specializãrile economic, industrie alimentarã sau mecanicã, de la Colegiul tehmnic ‘Marcel Guguianu’ din Zorleni, 12 locuri la filologie la liceul din Codãesti, 65 de locuri la Grupului Scolar ‘Stefan Procopiu’, 16 locuri la industria textilã si pielãrie oferite de liceul din Fãlciu, sau 9 locuri la specializarea agriculturã a liceului din Murgeni. Mai sunt deasemenea disponibile 70 de locuri la Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ din Negresti in clase cu specializarea electric, mecanicã, productie media sau protectia mediului, un loc la specializarea Stiintele Naturii, la Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ din Barlad, 40 de locuri la Liceul Tehnologic ‘Petru Rares’ din aceeasi localitate si 36 de locuri la liceul din Puiesti, unde elevii vor putea invãta meserii ca electrician, mecanic sau lucrãtor in industria textilã si pielãrie.