Prea beat, prea somnoros, prea… inconstient

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

Un bârlãdean în vârstã de 42 de ani s-a îmbãtat atât de tare, încât a adormit în mijlocul unei treceri de pietoni, cu capul pe bordura scuarului care desparte sensurile de circulatie.

Scena incredibilã a putut fi vãzutã, ieri dimineatã, de trecãtorii din zona ßConfectii’, din Barlad. Însã nici soferi care circulau pe acolo nu au rãmas impasibili la individul care dormea bustean, cu capul pe bordura scuarului, motiv pentru care unii dintre ei si-au fãcut tot felul de ganduri. Unii chiar au cerut ajutorul Ambulantei si la Politiei, crezand cã individul ar fi fost victima vreunui accident rutier. Asa se face cã la fata locului au ajuns imediat o masinã de interventie, iar personalul medical a constatat cã, de fapt, somnorosul de ocazie s-a culcat singur pe mijlocul trecerii de pietoni, dupã ce s-a imbãtat tun. În momentul in care a fost preluat de ambulantã, personajul abia dacã putea lega douã vorbe, darãmite sã le mai explice medicilor dacã s-a lovit in cãdere, avand in vedere cã a fost gãsit dormind cu capul pe o ßpernã’ nu tocmai confortabilã. În cele din urmã, a fost examinat si s-a constatat cã singura lui ßleziune’ este cã suferã de etilism cronic, el fiind o mai veche cunostintã a ambulantierilor.Totusi, omul a fost transportat la spital, pentru investigatii suplimentare amãnuntite.