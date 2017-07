PNDL 2, start lansat!

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Judetul nostru a primit 882 milioane de lei pentru finantarea proiectelor depuse pe PNDL 2. În total, autoritãtile vasluiene au avut 256 de proiecte declarate eligibile, acestea urmând sã fie implementate în perioada 2017-2020. Pentru cã studiile de fezabilitate, proiectarea si licitatiile sunt mari consumatoare de timp, primarii trebuie sã se întrebuinteze la maxim. Alãturi de comune, si Consiliul Judetean are 17 proiecte finantate, toate de modernizare a drumurilor judetene.

Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a publicat, ieri, lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National pentru Dezvoltare Localã (PNDL 2), in perioada 2017 – 2020. În total, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei. Primarii din judetul Vaslui au depus peste 400 de proiecte pe PNDL 2. Însumate cu ale Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, aceste proiecte se ridicau la suma de 1.666.992.940 lei. Investitiile primarilor vizeazã in principal reabilitarea de drumuri judetene si comunale, construirea de dispensare, dezvoltarea retelelor de iluminat public, sisteme de alimentare cu apã si canalizare, reabilitare scoli, construirea de crese si grãdinite. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si presedintele Asociatiei Comunelor din Romania – Filiala Vaslui, a descris atmosfera din administratie, dupã ce acest adevãrat sac de bani s-a vãrsat in judet. Autoritãtile locale, a spus el, trebuie sã se grãbeascã cu implementarea proiectelor, pentru a se incadra in termenul stabilit pentru finantare. ‘Trebuie fãcute studiile de fezabilitate, proiectarea si, ulterior, organizate licitatiile pentru adjudecarea lucrãrilor. Toate aceste etape iau foarte mult timp. Mai este si problema executantilor investitiilor. Firmele de contructii nu au un mare potential economic, pentru a lucra mai intai o mare parte din proiecte si apoi sã incaseze banii acordati prin program. Judetul Vaslui are o mare parte din proiecte aprobate, alocatia financiarã este multumitoare, iar fiecare dintre primari trebuie sã isi facã treaba pentru a finaliza investitiile propuse’, a spus Neculai Moraru.

Fonduri importante alocate comunelor

Printre comunele care primesc cei mai multi bani pentru reabilitarea infrastructurii rutiere se numãrã Bogdana (7,1 milioane lei), Blãgesti (6,6 milioane lei), Ciocani (6,3 milioane lei) si Albesti (6 milioane lei). Si CJ Vaslui are aprobate pentru finantare 17 proiecte de reabilitare a drumurilor judetene si a unor institutii de invãtãmant. Cea mai mare finantare, in valoare de 33,5 milioane lei, este alocatã CJ pentru reabilitarea mai multor drumuri judetene pe directia Bãcani – Coroiesti – Bogdãnita. În cadrul PNDL 2, la nivel national vor fi finantate 5.000 de proiecte, iar panã la termenul final de depunere a dosarelor au fost inregistrate 9.000 de proiecte. Lucrãrile din cadrul programului sunt finantate cu suma de 32 miliarde de lei si se vor desfãsura in perioada 2017 – 2020. Pentru PNDL au fost alocati in acest an doar 2 miliarde de lei, restul de panã la 30 de miliarde lei reprezentand credite de angajament.