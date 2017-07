Plasarea contributiilor sociale la angajat ar impune majorarea salariului brut cu 22,75%

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Plasarea contributiilor sociale la angajat ar impune o majorare a salariului brut cu cel putin 22,75% pentru a mentine valoarea salariului net. Calculele au fost fãcute de Raluca Bontas, partener Global Employer Services Deloitte România.

‘Recent, Guvernul a reiterat cã impozitul pe venit va fi redus de la 16% la 10%, iar contributiile de asigurãri sociale vor fi integral transferate in sarcina angajatului cu o ratã cumulatã diminuatã la 35% (de la 39,25%). Totusi, nu a fost reconfirmatã scutirea de impozit pe venit pentru veniturile lunare brute de panã la 2.000 lei. În acelasi timp, plasarea contributiilor la angajat ar impune o majorare a salariului brut cu cel putin 22,75% pentru a mentine valoarea salariului net. Aceastã decizie este probabil ceva mai usor de pus in practicã in sectorul bugetar, insã este discutabil dacã si in ce manierã poate fi obligatorie pentru mediul privat’, explicã Raluca Bontas, partener Global Employer Services Deloitte Romania. Potrivit sursei citate, ‘in contextul in care nu avem incã un act normativ si niciun studiu de impact sau niste calcule oficiale pregãtite de autoritãtile competente, lucrãm cu mai multe scenarii privind efectul acestor mãsuri’. ‘În varianta cea mai favorabilã in care s-ar aplica toate mãsurile concomitent, salariul mediu brut national – pe care l-am luat ca reper in calcul – ar creste cu 11,5%. Evident la salariul de panã in 2.000 lei brut ar fi o majorare mai insemnatã de 16,6%, in timp ce la cele mai mari cresterea s-ar resimti mai putin. De exemplu, la 5.000 lei brut ar fi o crestere de 8%. Pe de altã parte, cel mai pesimist scenariu ar fi dacã nu sar gãsi o solutie pentru cresterea artificialã a salariului brut cu 22,75%, dar contributiile ar fi preluate de angajat, iar impozitul pe venit ar rãmane nemodificat. În acest caz, nediscutat panã in prezent, salariul mediu net s-ar diminua cu 22,16%. Deocamdatã, vorbim de ipoteze. Calculele noastre oferã o imagine a efectului acestor mãsuri aplicate concomitent sau selectiv la nivel individual’, sustine Bontas. Simulãrile realizate de Global Employer Services Deloitte Romania prevãd sase scenarii, care iau in calcul atat variante cu impozitul pe venit de 16%, cat si de 10%. Astfel, in cazul unuia dintre scenarii, odatã cu transferarea cãtre angajat a contributiilor de asigurãri sociale, la un salariu mediu brut 3.131 lei majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului) si ratã totalã a contributiilor diminuatã la 35%, plus un impozit pe venit de 10%, valoarea salariului net va fi 2.448 lei, cu 11,49% mai mare decat in prezent. Pe de altã parte, avand ca bazã aceleasi date, insã cu un impozit pe venit de 16%, valoarea salariul net rezultat va fi de 2.248 lei, cu 2,38% mai mare decat la ora actualã. Specialistii Deloitte Romania au inclus in analiza lor si scenariile in care salariul mediu brut nu se majoreazã, insã modificãrile privind contributiile sociale rãman tot la angajat. În acest sens, la un salariu mediu brut de 3.131 de lei nemajorat, dupã retinerea impozitului pe venit de 10% si plata contributiilor sociale de 35%, angajatul rãmane cu o remuneratie netã de 2.031 de lei, cu 7,5% sub valoarea din prezent. De asemenea, pe aceleasi criterii, insã cu un impozit pe venit de 16%, salariul net rezultat va fi de doar 1.831 lei, respectiv cu 16,6% mai mic decat in momentul de fatã. Ministerul de Finante a anuntat, joi, cã, incepand cu 1 ianuarie 2018, contributiile sociale vor fi trecute exclusiv in sarcina angajatului, cuantumul total al acestora urmand sã scadã de la 39,25%, cat sunt in prezent, la 35%, iar nivelul impozitului pe venit se va reduce cu 37,5% de la 16% la 10%. ‘Programul de guvernare 2017 – 2020 contine un pachet de mãsuri ce vizeazã contributiile sociale obligatorii, care urmeazã a se implementa incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, nivelul contributiilor sociale obligatorii urmeazã sã se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeasi data de 1 ianuarie 2018, se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Aceste contributii vor fi datorate de cãtre angajat, insã obligatia stabilirii, retinerii si plãtii acestora cãtre bugetele de asigurãri sociale va reveni, in continuare, angajatorului. În acest sens, sumele reprezentand CAS si CASS, care in prezent sunt datorate de angajator in nume propriu vor fi preluate de cãtre angajat. Aceastã mãsurã va asigura angajatului cresterea punctajului luat in calcul la stabilirea pensiei si implicit o pensie mai mare’, se mentioneazã in comunicatul ministerului de resort. Conform MFP, mãsurile nu vor implica cresterea cheltuielilor salariale pentru angajator. Totodatã, avand in vedere si scãderea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al angajatului nu va fi afectat.