Plângerea depusã de episcopul Husilor va fi solutionatã de Parchetul din Sectorul 1

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

Plângerea penalã pentru defãimare în presã si rãspândire de material pornografic, depusã de episcopul Husilor, Corneliu Bârlãdeanul, a fost trimisã spre solutionare Parchetului din Sectorul 1 Bucuresti.

Plangerea prin care episcopul contestã autenticitatea materialului video a fost depusã initial la DIICOT Vaslui si trimisã ulterior la Parchetul de pe langã Judecãtoria Husi, respectiv Parchetul de pe langã Tribunalul Vaslui. Potrivit primprocurorului Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui, Sorin Armeanu, plangerea a fost trimisã la parchetul din raza in care isi are adresa ziarul care a publicat un material video in care episcopul ar apãrea in ipostaze intime alãturi de un minor, elev al Seminarului Teologic Husi. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a convocat Comisia pentru statut si regulamente a BOR in zilele de 27 si 28 iulie si sedinta de lucru a Sinodului Permanent in zilele de 17 si 18 august, in urma solicitãrii mitropolitului Moldovei si Buco – vinei, Teofan, pentru cercetarea ßpresupuselor abateri de naturã moralã’ de care este acuzat episcopul Husilor, Corneliu. ßUrmare solicitãrii Înaltpreasfintitului Pãrinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, de convocare a Sinodului Permanent ßin vederea cercetãrii presupuselor abateri de naturã moralã de care este acuzat Preasfintitul Pãrinte Corneliu, Episcopul Husilor’ si urmare referatului Cancelariei Sfantului Sinod nr. 7600 din 17 iulie 2017 privind necesitatea unor precizãri statutare si regulamentare referitoare la cercetarea si judecarea unui ierarh, Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel, Presedintele Sfantului Sinod, a convocat Comisia pentru statut si regulamente a Bisericii Ortodoxe Romane in zilele de 27 si 28 iulie 2017 si sedinta de lucru a Sinodului Permanent in zilele de 17 si 18 august 2017′, a anuntat Biroul de presã al Patriarhiei Romane, printr-un comunicat de presã. Cazul Episcopului Corneliu Barlãdeanul a intrat in atentia publicã in luna iunie, atunci cand acesta a depus la DNA plangere impotriva a trei preoti care l-ar fi santajat cu darea in vileag a unor imagini compromitãtoare. Ulterior, filmul respectiv a apãrut in spatiul public. Sebastian Cristi Jitaru, preot arhimandrit la Catedrala Episcopalã Husi, Gheorghe Damian, preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui, si Rãzvan Mihail Bumbu, preot paroh la Parohia Vãleni, au fost retinuti pe data de 15 iunie, fiind acuzati cã ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publice o serie de imagini video in care episcopul Husilor, Corneliu Barlãdeanul, ar apãrea in ipostaze compromitãtoare. Ei au fost ulterior plasati in arest la domiciliu. De la izbucnirea scandalului, episcopul Corneliu Barlãdeanul nu a dat nicio declaratie presei.