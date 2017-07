Peste 2000 de masini Dacia Duster sunt rechemate în service

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Dupã ce la inceputul acestui an, peste 1700 de modele Logan si Sandero au fost chemate in service pentru defectiuni ale airbag-urilor si ale franelor, grupul Renault a decis sã notifice ANPC cu privire la rechemarea in service a aproximativ 2.000 de modele Dacia Duster vandute in Romania, pentru probleme la instalatia electricã. Mai precis, la circuitul claxonului, care a fost subdimensionat si poate produce o supraincãlzire a instalatiei. Potrivit notificãrii, ‘Dacia a identificat posibilitatea dimensionãrii incorecte a sistemului electric al claxonului, ceea ce poate provoca pierderea functiei acestuia si/sau aparitia de fum la nivelul comezii claxonului de pe volan.’ in service, se va efectua verificarea si remedierea cablajului electric, operatiune care dureazã aproximativ o orã. Numãrul vehiculelor care ar putea fi afectate este de 2.032, proprietarii fiind instiintati prin intermediul scrisorilor trimise de Renault Commercial Roumanie.