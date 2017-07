Peste 11.000 de contracte de muncã part-time riscã sã disparã

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Impozitarea contractelor de muncã part-time la nivelul salariului minim brut pe tarã nemultumeste patronatul. În timp ce statul sustine cã protejeazã salariatii, mediul de afaceri spune cã nu are bani pentru achitarea noilor taxe pentru bugetul de pensii si sãnãtate. La nivelul judetului Vaslui, este de asteptat ca o mare parte din cele 11.041 contracte de muncã cu normã partialã sã fie anulate. Economia judetului are, în prezent, 5.962 angajatori si 59.685 contracte individuale de muncã active.

Guvernul a aprobat, sãptãmana trecutã, unele mãsuri pentru asigurarea plãtii de cãtre angajator a contributiei pentru pensii si sãnãtate la nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, pentru toti salariatii, inclusiv pentru persoanele care au incheiate contracte de muncã cu timp partial si pentru cei cu plata in acord. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, in judet sunt in prezent 5.962 angajatori activi si 59.685 contracte individuale de muncã active. Din totalul acestora, 48.644 sunt cu normã de lucru intreagã (8 ore), iar 11.041 figureazã cu normã de muncã partialã. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a spus cã mãsura este una foarte proastã pentru mediul de afaceri si multe din aceste locuri de muncã cu 2, 4 sau 6 ore vor fi desfiintate. ‘Omul de afaceri nu are bani de unde sã achite un impozit dublu sau triplu. Reactiile vor fi cã se va renunta la acet tip de contracte de muncã. Dacã au fost constatate cazuri in care oamenii aveau contract de 4 ore si munceau 8 ore si erau plãtiti la negru, institutiile statului trebuia sã aplice legea. Pentru o astfel de presupunere nu implementezi o astfel de mãsurã. Poate cã un antreprenor are de lucru pentru o persoanã doar douã ore, de ce sã nu poatã face acest lucru fãrã sã achite integral contributiile la pensie si sãnãtate?! Sunt cazuri in care o persoanã nu poate lucra 8 ore. Si asa ne confruntãm cu o lipsã acutã a fortei de muncã’, a spus Ovidiu Copacinschi. În prezent, pentru un salariat cu contract de douã ore pe zi se achitã la stat contributii de minimum 83 de lei pe lunã. Dupã modificarea Codului Fiscal, pentru aceleasi douã ore lucrate de salariat, firma angajatoare va achita la stat 329 de lei, deci cu 246 de lei in plus pe fiecare angajat. Exceptie de la plata integralã a contributiilor pentru contractele partime fac salariatii elevi, studenti, persoane cu dizabilitãti, pensionari si cei care cumuleazã venituri de cel putin nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã. Noile reglementãri urmeazã sã intre in vigoare la 1 august si sã se aplice incepand cu veniturile aferente lunii august 2017.