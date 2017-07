Performante uluitoare ale echipei URB, la plus 53 de grade Celsius!

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Editia din acest an a Campionatului National de Masters de Pistã a fost floare la ureche pentru atletii echipei URB Bârlad, care, desi au alergat pe cod rosu de caniculã în Capitalã, s-au întors acasã cu 13 medalii, din care sase din aur!

Echipa localã a fost formatã din patru alergãtori, respectiv Elena Prisecaru, Nelu Maftei (cãpitan), Dinu Bunu si Marius Hanganu. Întrecerea, care s-a desfãsurat pe Stadionul ‘Iolanda Balas’ din Bucuresti in zilele de 1 si 2 iulie, a adunat la start cei mai buni atleti amatori si semi-profesionisti din tarã, ale cãror rezultate vorbesc de la sine. În total, la toate probele de concurs s-au inscris peste 400 de alergãtori. Sportivii din Barlad s-au inscris la probele de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 2.000 obstacole, 3.000 obstacole si 5.000 mars. Pe o vremea infernalã, sambãtã, 1 iulie, cand temperatura din termometre a urcat in Capitalã panã la 53 de grade Celsius la nivelul solului si 44 de grade la umbrã, cei patru barlãdeni au obtinut si cele mai bune rezultate. Însã si dupã cea de-a doua zi a concurs atletii de la ‘Rulmenti’ s-au mobilizat si au resit sã isi mentinã parcursul foarte bun din prima zi, astfel cã, dupã ce au tras linie, organizatorii le-au inmanat nu mai putin de 13 medalii, din care 6 de aur. Nominal, si-au adjudecat primele pozitii ale podiumului Elena Prisecaru (100, 200 si 2.000 m obstacole), Nelu Maftei si Marius Hanganu (ambii la 5.000 mars) si Dinu Bunu, la 3.000 m obstacole. Sportivii barlãdeni au concurat si la mars feminin, unde aceasi Elena Prisecaru a castigat argintul, in timp ce Nelu Maftei a obtinut aceeasi medalie la proba de 400 m, dar si bronzul la probele de 3.000 m obstacole si 100 m. La randul lor, Dinu Bunu a ‘scos’ un argint la 400 m si un bronz la 800, in timp ce Marius Hanganu si-a adjudecat un argint la 3.000 m obstacole. ‘O competitie extrem, extrem de dificilã, nu doar din cauza temperaturilor excesive cu care ne-am confrutat, cat datoritã nevelului tehnic foarte ridicat al concurentilor. Însã, pregãtirea sustinutã din ultimele sãptãmani a dat roade si am apreciat cã, in ansamblu, ne-am ridicat la nivelul asteptãrilor. Vreau sã ii felicit pe toti colegii mei de echipã, care au dat dovadã de tenacitate, andurantã examplarã si mai ales o dorintã de victorie individualã extrem de motivantã. Rezultatele ne obligã sã aducem multumiri celor care au crezut si incã mai cred in noi, sustinandu-ne financiar participãrile la competitii. Ne referim, evident, la conducerea Fabricii de Rulmenti, fãrã sprijinul cãreia nu am fi putut ajunge la rezultatele de astãzi’, ne-a declarat Nelu Maftei, cãpitanul echipei de atleti.